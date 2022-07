Rio Branco visita o XV de Jaú e precisa da vitória para subir na classificação

O Rio Branco tem na noite desta sexta-feira um dos jogos mais importantes da temporada, diante da equipe do XV de Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, a partir das 20h, válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

O time de Americana perdeu os dois jogos que fez nesta etapa da competição, ainda não somou pontos e está na lanterna do Grupo 8. Se vencer, reage e segue vivo na briga, mas, em caso de novo revés ou até mesmo empate, pode ver os adversários se distanciarem ainda mais. O XV de Jaú é o terceiro colocado, com três pontos.

Tigre precisa da vitória fora de casa para reagir na Bezinha – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Temos um jogo bastante importante para nós, para nossas pretensões na competição, vamos jogar contra um adversário direto pela vaga, principalmente porque a gente joga contra eles em duas rodadas. A importância de somar pontos agora é muito grande, está afunilando, apesar de a gente ter tido um começo ruim, acredito que a gente possa brigar pela nossa classificação”, destacou o técnico Paulinho McLaren.

Segundo ele, mais do que os três pontos, um resultado positivo em Jaú pode trazer novo ânimo para o elenco. “Então, respeitando o XV, a gente sai daqui com uma certeza de que a gente pode fazer um grande jogo lá e conseguir a vitória, que é o mais importante no momento, e recuperar a confiança”, completou o comandante.

Na outra partida do Grupo 8, o líder Grêmio Prudente, que tem seis pontos, visita o Mauá Futebol, que tem três, no sábado. Uma vitória deixa a equipe de Presidente Prudente praticamente com uma vaga na mão.

TRANSMISSÃO

O canal Encardidos F.C transmite do duelo na Rádio Clube (AM 580) e também em vídeos com Alex Ferreira e Ricardo Suzigan, o “Zigan”, narrando e comentando os lances no Facebook do LIBERAL e também no canal da dupla no YouTube.