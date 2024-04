Rio Branco vence o Taquaritinga por 3 a 1 e abre boa vantagem nas quartas de final

Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco fez um bom jogo e conseguiu abrir vantagem significativa nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4, ao vencer por 3 a 1 o Taquaritinga, na duelo de ida, na tarde deste sábado (6).

O jogo começou morno, sem muitas emoções nos primeiros minutos, com as duas equipes pecando nos passes e sem nenhuma jogada de perigo sendo construída.

Estreante, atacante Raphael Lopes fez o primeiro do Tigre na partida – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Até que o Tigre abriu o marcador aos 14 minutos, quando Guilherme Aguiar cruzou da esquerda e Raphael Lopes cabeceou no canto. O goleiro Saldanha ainda tocou na bola, mas ela entrou: 1 a 0.

Depois do tento americanense, o jogo voltou a ficar morno durante boa parte da etapa inicial.

Até que no final do primeiro tempo, aos 46 minutos, o Taquaritinga quase empatou. Após cruzamento da direita, a defesa do Tigre ficou olhando a bola cruzar a área e Lucas Duarte cabeceou na trave.

No segundo tempo, o Rio Branco voltou melhor e teve chances de ampliar o placar com Luan Carioca e Gui Marques. Pouco depois, ao 11 minutos, foi a vez do Taquaritinga atacar com Chileno, que bateu de longe e exigiu boa defesa do goleiro Lucão.

O empate do Taquaritinga veio aos 23 minutos. Após confusão na área, o time anfitrião não conseguiu afastar e a bola sobrou para o zagueiro Gui Tavares, que apenas tocou para o fundo das redes, igualando em 1 a 1.

A equipe de Americana não desistiu e, nove minutos depois, aos 32, Gustavo Brandão aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para colocar o Tigre de novo na frente: 2 a 1. Artilheiro da equipe, o zagueiro fez o seu sétimo gol na Série A4 deste ano.

Rio Branco venceu por 3 a 1 neste sábado – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (16)

Aos 45 minutos, quando o confronto já caminhava para o final, o estreante Vagninho, que veio do banco de reservas, disputou a bola com a defesa adversária e conseguiu sair sozinho na cara do goleiro Saldanha, tocando para fazer 3 a 1 e dar boa vantagem ao Rio Branco.

O jogo de volta das quartas será no próximo sábado (13), em Taquaritinga, novamente às 15h.

Após o resultado do duelo de ida, o Tigre pode empatar ou até perder por um gol de diferença que ainda avança para as semifinais. Uma derrota por dois gols, no entanto, daria a vaga ao adversário, que fez melhor campanha e tem a vantagem da igualdade no placar agregado.