Rio Branco vence o Ska Brasil com gol no último minuto e se recupera na Série A4

Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco espantou a má fase e voltou a vencer no Campeonato Paulista da Série A4, com o triunfo por 2 a 1 sobre o Ska Brasil, na tarde deste sábado (17), o primeiro em seus domínios nesta temporada. O gol da vitória foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo, pelo zagueiro Gustavo Brandão.

Tigre venceu em casa por 2 a 1 – Foto: José Augusto Fotografias / @joseaugustofotografias96

Com o resultado, o time do técnico Valmir Israel, que havia prometido um jogo convincente diante da torcida, chegou aos 7 pontos, ficando provisoriamente na sétima posição da tabela, já que a rodada ainda tem jogos que serão realizados neste fim de semana.

O jogo começou quente e o Rio Branco abriu o marcador logo aos 5 minutos, quando Batista recebeu cruzamento e cabeceou para marcar 1 a 0.

Pouco depois do gol, o próprio Batista sofreu um choque de cabeça e precisou deixar o campo, dando lugar a Pedro Henrique, que teve chance de ampliar, mas não conseguiu.

Partida no Décio Vitta teve chuva e paralisação no segundo tempo – Foto: Lucas Ardito / Liberal

Depois do gol, o anfitrião seguiu melhor em campo, especialmente nos primeiros 30 minutos, com maior volume de jogo. O Ska Brasil ainda tentou aproveitar jogadas de contra-ataque, mas o placar não foi alterado nesta etapa.

No segundo tempo, o time americanense voltou a perder chances e acabou levando o gol de empate aos 14 minutos, marcado por Rafael Lucas.

Depois disso, uma forte chuva caiu em Americana, prejudicando o andamento da partida no Décio Vitta, que foi interrompida pelo árbitro por cerca de 10 minutos, até que as condições climáticas melhorassem.

Na volta, o Tigre seguiu em busca do resultado positivo e, quando tudo caminhava para um empate, conseguiu o gol salvador aos 50 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Gustavo Brandão, que aproveitou sobra na área e bateu para fazer 2 a 1, para delírio da torcida.

Agora, o Rio Branco volta a campo da próxima quarta-feira (21), às 20h, quando enfrenta o Osasco Audax, fora de casa, pela sexta rodada da competição estadual. Já o Ska Brasil recebe no mesmo dia o Vocem, mas às 19h.

*Colaborou Lucas Ardito.