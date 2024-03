Rio Branco vence o Independente em casa e se classifica para o mata-mata

O Rio Branco fez a lição de casa e se garantiu nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. Neste sábado (30), no estádio Décio Vitta, em Americana, a equipe venceu o Independente, de Limeira, pelo placar de 2 a 0.

David Batista comemora o primeiro do Tigre na partida – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (12)

Com o resultado, o Tigre foi aos 25 pontos e fechou a fase de grupos na sexta colocação. Por sua vez, o Independente ficou na última posição e foi rebaixado para a quinta divisão estadual.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Agora, a equipe americanense enfrenta o Taquaritinga, que se classificou em terceiro lugar. As datas e os horários dos dois jogos ainda serão confirmados pela FPF (Federação Paulista de Futebol), mas já se sabe que o primeiro confronto será em Americana, enquanto o segundo ocorrerá em Taquaritinga.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No primeiro tempo, em um jogo bastante truncado, o Rio Branco sofreu com problemas na transição e não conseguiu conectar boas jogadas de ataque. No entanto, também não foi ameaçado pela equipe visitante, o que fez com que o marcador não fosse alterado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na segunda etapa, logo aos 2 minutos de jogo, o Tigre conseguiu o gol. Vitinho avançou em velocidade pela esquerda, deixou um marcador para trás e cruzou na medida para David Batista apenas escorar para as redes e fazer 1 a 0.

Gustavo Brandão comemora o segundo do Tigre, que na verdade foi colocado como gol contra na súmula – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (1)

Aos 17 veio o segundo. Após cobrança de falta ensaiada na direita, Gui Marques avançou com a bola e cruzou na área. O zagueiro Gustavo Brandão subiu e cabeceou para fazer 2 a 0. No entanto, a bola pegou na trave e no goleiro antes de entrar, o que fez com que o árbitro colocasse na súmula da partida que o gol foi contra.

O Tigre seguiu mandando no jogo e teve mais oportunidades de gol, mas não conseguiu ampliar o marcador. No entanto, o resultado já estava garantido para festa dos 1.347 torcedores que foram ao Décio Vitta, estabelecendo o melhor público do Rio Branco na competição deste ano.

Tigrão, o novo mascote do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (3)

Mascote

Na partida deste sábado, o clube apresentou seu novo mascote, o Tigrão, que chega para acabar com as críticas que existiam em relação ao mascote anterior, considerado por alguns torcedores como pouco intimidador.