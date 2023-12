Rio Branco terá reformulação completa no elenco para a temporada 2024

O Rio Branco terá uma grande reformulação em seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista Série A4 de 2024. Ao menos é o que afirmou o gerente de futebol do clube, Brenno Presotto, em entrevista coletiva na tarde de quinta-feira (30). De acordo com o dirigente, o único remanescente do time deste ano será o atacante Gabriel Argentino, de 22 anos.

Conforme explicou Brenno, a diretoria chegou a procurar alguns atletas, mas não houve acordo para a renovação contratual. Na campanha da quarta divisão deste ano, então chamada Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o Tigre chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo Taquaritinga, nos pênaltis.

Gerente Brenno Presotto falou sobre a formação do elenco para 2024 – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Só o Gabriel Argentino [renovou]. Dos atletas que nós demos a intenção de renovação, alguns tivemos a recusa e outros pediram para aguardar. Se tratando do Rio Branco, pela grandeza, a gente não pode ficar no aguardo de jogador e ser a última opção. A gente preferiu buscar atleta que venha com sede de vitória, com gana de vencer, para que a gente consiga ser o mais competitivo possível”, afirmou.

Nesta semana, um grupo de 15 atletas chegou ao Décio Vitta para iniciar os trabalhos junto à comissão técnica comandada pelo treinador Valmir Israel, que teve seu contrato renovado. No entanto, apenas três nomes foram divulgados pelo clube. Além de Argentino, estão contratados o zagueiro Ricardo Nascimento (36) e o volante Jesus (22).

O dirigente ainda afirmou que o Tigre aguarda questões médicas e burocráticas para anunciar os demais jogadores. “Nós estamos aguardando a realização dos exames cardiológicos para, assim, a gente poder divulgar os nomes com aval do nosso departamento médico e da parte contratual e trabalhista”, completou.

Novo zagueiro

A quinta-feira ainda foi marcada pela apresentação do zagueiro Ricardo Nascimento, que chega ao clube após sete temporadas na África do Sul. Aos 36 anos, ele é o primeiro jogador acima de 23 contratado pelo clube desde 2018 – período em que a competição era Sub-23.

Ricardo é formado na base riobranquense. Começou como lateral, em 2004, e permaneceu até 2007, disputando 17 jogos. Ele afirmou ter pensado na aposentadoria, mas que a possibilidade de retornar ao Tigre o animou.

“Eu queria até parar de jogar, mas o Rio Branco quis fazer uma reunião e isso mexeu comigo e com a minha família. Querendo ou não, estive muito tempo longe e o projeto que me mostraram é ambicioso e é por isso que estou aqui no Rio Branco”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.