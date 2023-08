Rio Branco terá ao menos quatro desfalques para duelo com Taquaritinga

O Rio Branco terá uma série de desfalques para o início do mata-mata do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Para o duelo de ida das quartas de final, contra o Taquaritinga, a equipe não poderá contar com quatro atletas por motivo de suspensão. A partida será neste sábado, no Estádio Décio Vitta, em Americana.

Os laterais Williams Bahia e Luan Vitor, o volante Léo Alves e o atacante Carlos Iury estão fora do confronto, pois, no empate em 1 a 1 diante do Penapolense, no sábado, Williams recebeu dois cartões amarelos e foi expulso, enquanto Luan estava pendurado e foi advertido com o 3º cartão.

Além disso, Léo e Iury foram expulsos de forma direta na briga após o gol do adversário.

Dentro de campo, o Rio Branco inicia luta nas quartas de final para conseguir acesso à Serie A3 – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Na defesa, Einstein deverá retornar à lateral-direita do time titular após cumprir suspensão em Penápolis. Porém, no lado esquerdo, o técnico Valmir Israel pode utilizar Otávio ou improvisar João Cubas na função, o que implicaria na volta de Rodolfo ao miolo de zaga.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vaga de Léo deverá ser preenchida por Luigi, autor do gol que classificou o Tigre aos 58 do segundo tempo, enquanto Gui Marques, que também retorna de suspensão, deve atuar no lugar de Carlos Iury.

Além do quarteto, o atacante Gabriel Argentino é dúvida. Ele esteve fora das últimas duas partidas do Rio Branco devido uma lesão no ombro. No entanto, há otimismo para que ele esteja à disposição no banco de reservas.

O time americanense chega às quartas com a pior campanha entre os oito classificados, enquanto o Taquaritinga tem a melhor.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

VOLTA

A vaga será definida mesmo somente na próxima semana, uma vez que a partida de volta será no sábado seguinte, 2 de setembro, em Taquaritinga. Para conseguir o acesso à Série A3, no entanto, é necessário terminar a competição entre os dois finalistas.

*Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves