Rio Branco tem os dois primeiros nomes confirmados para a Bezinha

Goleiro João Lazzari e atacante Nelson Borges já estão treinando com o restante do elenco

O Rio Branco tem seus dois primeiros nomes confirmados para a temporada. Trata-se do goleiro João Lazzari, de 23 anos, e do atacante Nelson Borges, de 18. João chega ao clube após passagem pelo futebol do Chipre, enquanto Nelson é cria das categorias de base. Ambos tiveram seus nomes publicados no site da FPF (Federação Paulista de Futebol) e irão disputar a Bezinha.

Durante as categorias de base, João Lazzari passou por Athletico-PR e Santa Cruz. Em 2021, atuou pelo Toledo, do Paraná, sua terra natal. A última equipe do goleiro foi o PO Xylotymbou, que disputa a segunda divisão do Chipre, onde esteve até janeiro. O Tigre é o primeiro clube dele no Estado de São Paulo.

Nelson, à esquerda, veio da base, enquanto João Lazzari estava no futebol do Chipre – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“A expectativa é sempre das melhores. A gente vem trabalhando duro todos os dias, tanto os goleiros quanto os jogadores de linha, tenho certeza que vamos fazer um ótimo campeonato”, disse Lazzari ao LIBERAL.

Nelson Borges, por sua vez, é fruto da base. No último ano, fez parte do grupo que chegou à segunda fase da competição, mas não entrou em campo pela equipe profissional, sendo utilizado no Sub-20. Em 2023, o clube disputará também o Campeonato Paulista desta categoria e existe a possibilidade de o atacante conciliar os dois torneios.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É bem esperado ter oportunidades agora, sendo que desde o ano passado eu venho treinando com o pessoal, pegando uma experiência melhor. Esse ano, fé em Deus para ter essa oportunidade e ajudar a equipe”, disse Nelson.

Nesta semana, o gerente de futebol do Rio Branco, Brenno Presotto, disse que o grupo conta com cerca de 30 jogadores. Entre eles estão atletas em período de avaliação e em processo de contratação. O clube irá divulgar os nomes dos contratados quando estiver mais perto do início da Bezinha. A estreia será em 22 de abril, às 15h, contra o Paulista de Jundiaí, no estádio Décio Vitta.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.