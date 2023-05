Rio Branco se prepara para jogar em grama sintética contra o Ska Brasil

Esta será a única partida do Tigre na primeira fase com gramado artificial; preparador físico comentou sobre diferenças

A preparação do Rio Branco para o jogo diante do Ska Brasil, no sábado (6), às 15h, passou por adaptações devido ao gramado sintético do estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Este será o único duelo rio-branquense na primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, que terá grama artificial.

De acordo com o preparador físico do clube, Tuka Ribeiro, a velocidade do jogo aumenta com esse tipo de gramado e exige mais dos jogadores. Assim, é necessário controlar as cargas de treinamento para que o desgaste físico não seja tão sentido dentro de campo.

Preparador físico Tuka Ribeiro comentou sobre as diferenças da preparação para o jogo em grama sintética – Foto: Rio Branco EC / Divulgação

“Nós temos que ter a consciência de que o jogo em campo sintético tende a ser mais rápido, aumentando a demanda e a exigência dos atletas. Nós, da comissão, já falamos sobre isso nas reuniões do início da semana para que nós tenhamos todo o controle possível, controlando as cargas para eles estarem em condições de fazer uma boa partida mesmo com o gramado diferente”, explica.

Na primeira partida, contra o Paulista de Jundiaí, o Rio Branco jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Na segunda, contra o União Barbarense, o time foi superior fisicamente e criou chances no fim do jogo graças a isso. Tuka afirma que a preparação física foi feita pensando no estilo de jogo que o técnico Marcus Paulo Grippi deseja.

“Quando tivemos as primeiras reuniões da comissão técnica, foi determinado como a equipe ia manter a maneira de jogo e como os atletas deveriam suportar esse modelo. A partir daí, organizamos as semanas de trabalho para deixar eles hoje nessa condição, no modelo em que o professor [Marcus Grippi] gosta de trabalhar”, completa o preparador físico.

Com dois empates em dois jogos, o Tigre ocupa a 5ª posição do grupo 4, com 2 pontos. A classificação momentânea deixa a equipe fora da zona de classificação para a segunda fase da Bezinha. Este será o primeiro duelo na história entre Rio Branco e Ska Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.