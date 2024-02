Rio Branco recebe o América para reencontrar o caminho das vitórias na Série A4

Buscando voltar a vencer e seguir no G8 do Campeonato Paulista da Série A4, o Rio Branco enfrenta na tarde desta quarta-feira (28), às 15h, a equipe do América, no estádio Décio Vitta, em Americana. O confronto é válido pela oitava rodada da competição estadual.

O Tigre tem atualmente dez pontos conquistados e ocupa a sexta colocação. Se perder ou empatar, pode fechar a rodada até fora do grupo dos oito que avançam ao mata-mata. No entanto, se vencer tem chances de figurar até na quinta colocação, garantindo um lugar entre os primeiros ao menos até o próximo jogo.

Atacante Felipe Muranga deve retornar ao time titular nesta partida – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Após a derrota por 3 a 0 para a Francana, fora de casa, na rodada passada, o técnico Valmir Israel criticou a postura do time em campo, mas evitou apontar culpados e falou durante a semana em manter a “cabeça fria” para tomar decisões, deixando em aberto a possibilidade de promover mudanças entre os titulares.

O treinador espera ter os retornos do zagueiro Ricardo e do atacante Felipe Muranga, que não jogaram em Franca por conta de problemas físicos, mas agora devem assumir de novo suas posições no time.

A defesa é o setor com maior chance de alterações. Na lateral esquerda, por exemplo, o zagueiro Paim vem sendo improvisado e é constantemente alvo de críticas da torcida. Caso o técnico decida colocar um jogador de origem na posição, Guilherme Aguiar pode ganhar uma chance.

Do outro lado, o time de São José do Rio Preto vem para Americana com um objetivo claro: vencer para tentar entrar no G8. Na última rodada, um empate sem gols com o Barretos, também fora de casa, deixou o América na 11ª colocação, com oito pontos.

Porém, mesmo que vença, o time ainda precisará de uma combinação de resultados para conseguir fechar a rodada entre os oito primeiros. Além disso, o América se preocupa com a parte de baixo da tabela, já que está apenas quatro pontos acima do Independente de Limeira, primeira equipe na zona de rebaixamento à quinta divisão estadual – somente dois clubes serão rebaixados neste ano.