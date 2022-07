Rio Branco perde mais uma partida e se complica na Bezinha

O Rio Branco conheceu na noite desta sexta-feira (15) sua terceira derrota consecutiva em três jogos disputados pelo Grupo 8 da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. A equipe de Americana foi derrotada por 2 a 0 pelo XV de Jaú, fora de casa.

Sem nenhum ponto conquistado nesta etapa, o Tigre precisava de uma vitória fora de casa, mas suas pretensões foram por água abaixo antes dos dez minutos de jogo.

Tigre perdeu por 2 a 0 para o time de Jaú e se complicou ainda mais – Foto: Reprodução / Eleven Sports

Logo aos seis, após toque de cabeça da direita, a bola sobrou para Pablo empurrar para as redes. Três minutos depois, aos nove, Márcio aproveitou cobrança de escanteio e fez de cabeça o segundo do XV de Jaú.

Com o resultado, o Tigre segue na lanterna da chave, enquanto o time de Jaú foi aos seis pontos, assumindo provisoriamente a segunda colocação, atrás do líder Grêmio Prudente, que tem a mesma pontuação e pega neste sábado o Mauá Futebol, agora terceiro colocado, com três pontos.

O próximo jogo da equipe do técnico Paulinho McLaren será mais uma vez contra o XV de Jaú, mas no estádio Décio Vitta, em Americana, no próximo sábado, a partir das 15h, em jogo válido pela primeira rodada do returno da segunda fase da Bezinha.