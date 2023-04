Rio Branco mudou ‘áreas de investimento’ para Bezinha, afirma presidente

Gilson Bonaldo aponta melhorias em outros setores do clube como trunfo em busca do acesso no Estadual

O Rio Branco inicia sua jornada no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, neste sábado. Às 15h, a bola rola para o jogo contra o Paulista de Jundiaí, no Estádio Décio Vitta. Ao LIBERAL, o presidente Gilson Bonaldo afirmou que o clube alterou as áreas de investimento para este ano, que será o quinto consecutivo na quarta divisão estadual.

Sem citar valores, o mandatário afirma que em 2023 o Tigre terá o mesmo investimento das últimas temporadas. No entanto, explica que o clube mudou as áreas nas quais o orçamento é investido, com objetivo de profissionalizar a maior quantidade possível de setores.

Gilson Bonaldo falou sobre o planejamento do clube para 2023 – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“O investimento é o mesmo dos últimos anos, as áreas de investimento que nós alteramos. Investimos nos funcionários, diretor de futebol, melhoria em cozinha, alimentação, alojamento, gramado todo revitalizado, viagem para jogo, foram diversos investimentos para profissionalizar mais os setores”, explica.

Como outro exemplo dessa mudança, neste ano o Rio Branco contratou o gerente Brenno Presotto, que se dedica integralmente ao departamento de futebol, e também o analista de desempenho Renan Cichowitz.

Além deles, o Tigre trouxe o técnico Marcus Paulo Grippi, que se destacou dirigindo a Caldense, de Poços de Caldas (MG), entre 2019 e 2021. O comandante afirma que a comissão técnica trabalha para ter um time rápido e leve.

“As características do time são aquelas que procuramos desde o começo, buscando jogador rápido e reativo, fazendo transições ofensivas e defensivas boas. Um time rápido e leve, da mesma maneira que tenta propor o jogo, sai para o contra-ataque rápido. É isso que a gente tentou buscar para formar direitinho a equipe”, disse o treinador.

INGRESSOS

A venda de ingressos para o jogo de estreia terá início nesta quarta. Os valores serão de R$ 20 para as arquibancadas e R$ 30 para a cativa coberta. Crianças de 6 a 12 anos, estudantes e idosos pagam meia entrada. As vendas acontecerão no estádio Décio Vitta, na Sede Náutica do Rio Branco e na loja Z Sports.

MURO

O muro do estádio Décio Vitta, que foi atingido por um caminhão no fim de março e teve parte destruída, está na fase final dos reparos. De acordo com o vice-presidente jurídico do clube, Claudio Bonaldo, as obras devem terminar nos próximos dias.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin