Rio Branco lança camisa em homenagem ao AEC e anuncia ação para empresas

O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (29) o lançamento de uma camisa em tons de azul, em alusão ao AEC (Americana Esporte Clube), instituição que antecedeu o Tigre de Americana. Além da homenagem, a intenção do clube com a camisa é angariar recursos para a temporada 2024, por meio de parcerias com empresas.

Prefeito Chico Sardelli e o presidente do Rio Branco, Gilson Bonaldo, com a nova camisa do clube – Foto: Gustavo Tomazeli / Rio Branco

Além do Campeonato Paulista Série A4, o Tigre tem o intuito de disputar a Copa Paulista. Denominado “Virada Rio Branco 2024”, o programa busca que empresas ajudem o clube na compra de camisas personalizadas com a marca do negócio. Com diferentes planos, o projeto também dará ingressos para os jogos do clube.

O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV), em sua conta no Instagram. Ele, que foi presidente do clube entre os anos 1989 e 1991, recebeu em seu gabinete membros da diretoria riobranquense.

“Um projeto importante, esse clube que já nos deu muito orgulho, seja quando presidi ou em toda a sua história. Estou torcendo e estou junto no projeto”, afirmou Chico.

Novo uniforme foi apresentado nesta quarta-feira – Foto: Gustavo Tomazeli / Rio Branco

De acordo com o atual presidente, Gilson Bonaldo, o programa comporta diferentes tipos de negócios. “O Rio Branco, nesse projeto aqui, vem movimentar as empresas, comerciantes, os grandes e os pequenos também, tem pacote para todas as empresas”, disse Gilson.

Todos os planos incluem as camisas personalizadas e ingressos para os jogos. Em alguns casos, está previsto uma placa no estádio durante todo o campeonato, entre outros itens. Detalhes e valores serão divulgados em breve pelo clube.

AEC

O AEC foi fundado como Esporte Clube Vasco da Gama, o Vasquinho, em 24 de abril de 1950. Em 1976, houve a mudança de nome para AEC, com o objetivo de atrair empresários da cidade. A equipe disputou a principal divisão de acesso nas temporadas 1976, 1977 e 1978.

Neste período, houve a inauguração oficial do estádio Décio Vitta com o duelo AEC 2 x 0 Taubaté, disputado em 1º de maio de 1977. Em 1979, houve a fusão do clube com o Rio Branco para a volta do Tigre ao futebol profissional. A instituição está ativa desde então.