Após vitória, Rio Branco inicia contra o Audax sequência fora de casa

O Rio Branco inicia uma sequência de partidas fora de casa na noite desta quarta-feira (21). A partir das 20h, a bola rola para o duelo diante do Osasco Audax, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco. O jogo marca o encerramento da sexta rodada da Série A4 do Campeonato Paulista.

Jogando longe de seus domínios, a equipe de Americana busca embalar uma sequência de duas vitórias consecutivas pela primeira vez neste ano. No sábado (17), venceu o Ska Brasil, no Décio Vitta, com gol no último lance. Com a vitória, o Tigre chegou a sete pontos e voltou para a zona de classificação ao mata-mata, assumindo o 7º lugar.

Atacante Batista treinou normalmente e deverá ser titular diante do Audax – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para a partida desta quarta, o técnico Valmir Israel deverá ter seus principais jogadores à disposição. O atacante Batista, que deixou o campo após um choque de cabeça na última rodada, não teve nenhum problema detectado e treinou normalmente desde então. Assim, estará à disposição para enfrentar o Audax.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em caso de vitória, o Rio Branco chegará a 10 pontos, ultrapassando o adversário na classificação. A depender dos outros resultados da rodada, é possível alcançar até mesmo o segundo lugar. Uma derrota, por outro lado, pode fazer com que o time despenque na tabela e deixe o G8.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Adversário do time americanense, o Audax é o único que ainda não perdeu na Série A4. Com duas vitórias e três empates, a equipe de Osasco tem nove pontos e ocupa a 5ª posição. Na última rodada, empatou sem gols com o Independente. Se vencer, poderá assumir a liderança da competição com tropeços de XV de Jaú, São-Carlense e Francana.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Sequência fora

Além de encarar o Audax fora de casa, o Rio Branco terá pela frente a Francana, no domingo (25), também fora. Apesar disso, o time treinará em Americana entre um jogo e outro. O time voltará a jogar frente ao seu torcedor no dia 28, diante do América.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.