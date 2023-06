Rio Branco inicia preparação para duelo decisivo na Bezinha

Tigre enfrenta o Amparo no próximo sábado, no Décio Vitta, e só depende de si para avançar de fase

Após a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Colorado Caieiras, de virada, no domingo, pena 9ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco retoma nesta terça-feira os treinos para o jogo decisivo contra o Amparo, no sábado, no estádio Décio Vitta, em Americana.

A equipe está perto de se classificar para a próxima etapa da disputa e só depende de si para avançar, mas ainda corre risco de rebaixamento em caso de derrota. O time de Amparo já está garantido na sequência do campeonato.

Técnico Valmir Israel aposta na força da torcida no sábado – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

O técnico Valmir Israel afirmou que o foco será a correção de alguns erros cometidos nas últimas partidas, a fim de evitar surpresas diante da torcida americanense.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A gente vai procurar trabalhar nesta semana corrigindo mais uma vez erros que poderiam ter comprometido nosso trabalho, vamos procurar alinhar cada vez mais, deixar uma equipe ainda mais forte nas transições do adversário, que eu acho que a gente falha muito”, comentou.

Além disso, o treinador destacou a retomada da confiança com o triunfo fora de casa. Para ele, a mudança de postura será fundamental para tentar vencer no sábado.

“Depois dessa vitória, com certeza, a confiança veio junto com o grupo. Eles sentiram o sabor da vitória, é importante vencer, porque futebol é assim, independentemente se você jogou bem ou mal, você vencendo, acaba convencendo”, completou.

Para a partida, a diretoria do Rio Branco está firmando parcerias com veículos de comunicação, a fim de sortear ingressos e divulgar o jogo, visando ter casa cheia no Décio Vitta.

“Jogando em casa, num jogo extremamente difícil, tenho certeza que a torcida vai ser importante, apoiando a equipe desde o início do jogo até o apito final”, completou Valmir.