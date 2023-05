Rio Branco encara o lanterna Colorado Caieiras neste sábado

Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco enfrenta neste sábado o Colorado Caieiras, às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana. O Tigre busca encerrar a sequência de três empates seguidos, jogando contra o lanterna do Grupo 4 e dono da pior defesa da chave. A partida terá transmissão da Rádio Clube (AM 580).

Até o momento, a equipe americanense empatou contra Paulista de Jundiaí, União Barbarense e Ska Brasil. Somando três pontos e ocupando a 5ª posição do grupo, o Tigre está fora da zona de classificação para a segunda fase e à frente apenas do adversário deste fim de semana. Se vencer, volta para o G-4.

Rio Branco tem apenas dois gols marcados na Bezinha 2023 até o momento

O Colorado, por sua vez, perdeu todas as partidas disputadas até aqui e possui a pior defesa da chave, com oito gols sofridos. A última derrota foi por 4 a 2, para o Paulista. No entanto, o ataque do Rio Branco tem tido dificuldades neste início de campeonato: dos dois gols marcados, nenhum foi feito por um atacante.

Após o treino desta sexta-feira, o técnico Marcus Paulo Grippi ressaltou que as tomadas de decisão no campo de ataque precisam melhorar. Apesar disso, o comandante visa manter o estilo de jogo que tem sido aplicado dentro de campo.

“A gente vem estudando os jogos, relacionando o que tem sido entregue no jogo. Está sendo bem feito, o que está deixando a desejar é o último terço, a tomada de decisão final para conseguir fazer o gol, às vezes uma precipitação. Para mim é normal, às vezes pela idade dos meninos e a falta de jogo. Isso eles vão melhorar com trabalho e jogo”, disse.

A expectativa é de que o Tigre tenha mudanças no setor ofensivo. Gabriel Argentino e Carlos Iury, que entraram nas últimas partidas, brigam pelas vagas das pontas, enquanto Goldeson deve ser mantido na função de centroavante.

“A gente vem trabalhando forte e focado para esse jogo, porque precisamos dos três pontos, jogo importante dentro de casa. O trabalho vem sendo bem feito e tenho certeza que neste final de semana vai sair o resultado que a gente espera”, disse Goldeson.

Por outro lado, o meia Anderson Brito, que foi expulso diante do Ska Brasil, está fora. Além dele, o zagueiro Igor Salatiel, que ainda se recupera de uma lesão no joelho, deve continuar como baixa.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.