Rio Branco encaminha retorno do meia David Lazari, destaque no título da Série A4

O Rio Branco encaminhou nesta semana o retorno do meio-campista David Lazari ao clube. O atleta de 35 anos foi um dos destaques do time campeão do Campeonato Paulista Série A4 deste ano e estava na Caldense-MG.

David Lazari, camisa 10 do Rio Branco, irá jogar a partida de volta – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A diretoria riobranquense aguarda o jogador nesta segunda-feira (1º), no estádio Décio Vitta, em Americana, para a assinatura de contrato. O vínculo será válido para o restante da Copa Paulista e para a Série A3 do ano que vem.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Contratado para o mata-mata da A4, Lazari entrou em campo pelo Rio Branco seis vezes, marcando um gol e dando duas assistências. A única vez que o camisa 10 balançou as redes foi na vitória por 3 a 0 diante do XV de Jaú, na semifinal do estadual, jogo que garantiu o acesso ao Tigre.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Após o título e acesso à Série A3, Lazari foi disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro pela Caldense, onde foi eliminado na primeira fase. Sem calendário para o restante da temporada, o meia viu com bons olhos um retorno ao Tigre.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.