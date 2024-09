Rio Branco e União têm jogos do mata-mata do Paulista Sub-13 e Sub-14

Tigre e Leão enfrentam as equipes do Santos e do São Caetano; com jogos de volta marcados para a semana seguinte

O Rio Branco e o União Barbarense têm neste domingo duelos importantes pela primeira fase do mata-mata do Campeonato Paulista das categorias e Sub-13 e Sub-14. As quatro partidas são contra os times do Santos e do São Caetano das respectivas categorias.

O Rio Branco recebe às 9h, no Estádio Décio Vitta, em Americana, o Santos, no Paulista Sub-13. No mesmo dia e local, às 10h40, o Tigre pega o São Caetano, pela categoria Sub-14. A entrada para estes dois jogos será gratuita. As partidas de volta ocorrem na semana seguinte, nas casas dos adversários.

Time Sub-13 do Rio Branco, que entra em campo neste domingo – Foto: Gustavo Tomazeli / Rio Branco

No caso do Leão, o time Sub-13 é que enfrenta o São Caetano, mas fora de casa, às 9h, com a decisão da vaga marcada para o próximo final de semana, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Já a equipe Sub-14 recebe o Santos em solo barbarense, às 10h40, realizando o segundo jogo no litoral paulista.

No Sub-13, o Rio Branco se classificou com a quarta colocação do Grupo 4, com 27 pontos. Já no Sub-14 a situação foi melhor, com o time somando 35 pontos, ficando na terceira posição, também no Grupo 4. Por sua vez, o União foi segundo no Sub-13, com 37 pontos, e quarto colocado no Sub-14, com 30 pontos, nas mesmas chaves que o time de Americana.

Caso avancem desta primeira fase do mata-mata, os dois times terão pela frente as oitavas de final, seguindo de etapa em etapa até a grande decisão, que também será jogada em duas partidas, com datas ainda não divulgadas pela FPF (Federação Paulista de Futebol).