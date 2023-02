Rio Branco e União escolhem jogar aos sábados na Bezinha

O Rio Branco e o União Barbarense solicitaram à FPF (Federação Paulista de Futebol) que seus jogos como mandante no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, sejam disputados aos sábados, às 15h.

A estreia do Tigre será no dia 22 de abril, contra o Paulista de Jundiaí, no estádio Décio Vitta. O Leão da 13, por sua vez, jogará em casa pela primeira vez justamente no dérbi contra o Rio Branco, em 29 de abril, em jogo válido pela segunda rodada.

A federação divulgou na última semana a tabela da primeira fase da Bezinha, com a opção dos clubes solicitarem o dia e horário que desejam jogar.

A FPF ainda precisa aprovar a data requisitada pelas equipes, que estão no grupo 4 da competição ao lado de Amparo, Colorado Caieiras, SKA Brasil e Paulista de Jundiaí.