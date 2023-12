Rio Branco contrata goleiro e volante vindos do Norte e Nordeste

Goleiro Eder chega após ser campeão no Amapá - Foto: José Augusto Miller_Rio Branco

O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (13) mais dois jogadores para a disputa do Campeonato Paulista Série A4. Chegam a Americana o goleiro Eder Moreira e o volante Kayllan, que estavam no futebol do Norte e Nordeste, respectivamente. Eles estão no clube desde o início da pré-temporada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Eder tem 27 anos e será um dos cinco jogadores acima da categoria Sub-23 em campo pelo Tigre. Seu último clube foi o Trem-AP, onde disputou 21 jogos e conquistou o Campeonato Amapaense deste ano. Pela equipe, ainda disputou a Série D do Campeonato Brasileiro.

Em 2023 também defendeu o Moto Club-MA. Ao longo de sua carreira, passou por equipes do sul do País como Guarani Bagé-RS, São Gabriel-RS, Caxias-RS e Foz do Iguaçu-PR. Nas categorias de base, defendeu o São Paulo. De acordo com Eder, está empolgado para defender o Tigre.

“Momento de muita felicidade, de ter a oportunidade de vestir a camisa do Rio Branco. Sei da grandeza desse clube e as expectativas são as melhores possíveis para que a gente psosa fazer um excelente campeonato e ser coroado com esse acesso e título”, disse o goleiro.

Kayllan, por fim, tem 22 anos e atuou no futebol nordestino em toda a sua carreira. Neste ano, disputou 26 jogos entre passagens por Pombal-PB, Zumbi-AL e Coruripe-AL, marcando um gol.

Kayllan afirma buscar o acesso com a camisa do Tigre – Foto: José Augusto Miller_Rio Branco

Ainda passou por Dorense-SE, Cruzeiro-AL e Dimensão Capela-AL. Em sua primeira passagem pelo futebol paulista, diz ter o intuito de levar o Rio Branco à Série A3.

“Primeiramente agradecer a Deus, estou muito focado em busca do objetivo do clube, que é o acesso. Com fé em Deus para a gente sair campeão”, afirmou.