Rio Branco apresenta zagueiro e volante para a disputa da Série A4

O Rio Branco apresentou nesta sexta-feira (8), no estádio Décio Vitta, em Americana, dois novos jogadores para a disputa do Campeonato Paulista Série A4. Vestirão a camisa do Tigre o zagueiro Luiz Paim e o volante Luis Eduardo Castro, ambos de 22 anos.

Paim chega após defender o Penapolense na quarta divisão deste ano. Na competição, disputou sete jogos e encerrou a temporada como titular da equipe. Ao longo de sua carreira, passou pela base do Bahia e jogou profissionalmente por Juventus Jaraguá-SC e Inter de Minas. Neste ano, ainda integrou o elenco do Santa Cruz-PE, mas não jogou.

Luiz Paim defendeu o time da Penapolense neste ano – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Estou muito feliz em fazer parte desta grande instituição que é o Rio Branco. A expectativa é a melhor possível, ainda mais num campeonato que é uma série nova. Acredito muito no trabalho do Rio Branco, do professor Valmir [Israel] e, se Deus quiser, vamos ser coroados com o título da A4”, disse Paim.

O defensor se definiu como um zagueiro rápido e de muita entrega. No Paulista de 2023, Paim enfrentou o Rio Branco em duas oportunidades, na terceira fase do torneio. A última delas foi o “Milagre de Penápolis”, na qual o Tigre conseguiu a classificação ao mata-mata com um gol aos 58 do segundo tempo, após briga generalizada.

“O jogo lá em Penápolis foi uma guerra, onde o Rio Branco se classificava com um empate. Foi literalmente uma guerra. Primeiro tempo 0 a 0, segundo tempo, no finalzinho, conseguimos fazer um gol, mas o Rio Branco mostrou sua força e conseguiu a classificação”, lembrou o zagueiro, que acabou sendo eliminado com o empate em 1 a 1.

Ex-Galo

Luis Eduardo, por sua vez, é um volante que chega ao Décio Vitta após jogar pelo Coimbra, na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Ainda em 2023, ele também defendeu o EC São Bernardo, na Série A3 do Paulista. Ao todo, fez nove jogos no ano e não marcou gols.

Volante Luís Eduardo, de 22 anos, diz que é versátil – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Anteriormente, foi formado na base do Atlético-MG, onde conquistou o Brasileirão Sub-20. Ele se definiu como um jogador de versátil, que pode atuar em todas as posições no meio campo. Assim como Paim, falou sobre buscar o acesso à Série A3 de 2025.

“Eu sempre vou dar o máximo possível dentro de campo, a torcida pode esperar muita garra, muita vontade e seriedade para trabalhar. Se depender de mim, a gente vai buscar esse acesso”, afirmou o volante, que é o quinto jogador confirmado para a temporada.

Nomes confirmados

Assim como Luis Eduardo e Paim, o Rio Branco confirmou a presença do zagueiro Ricardo Nascimento, do volante Jesus e do atacante Gabriel Argentino. Além deles, o atacante Nelson Borges e o volante Júlio César, ambos da base do clube, possuem contrato profissional.

De acordo com apuração do LIBERAL, o grupo de jogadores que fazem a pré-temporada conta com aproximadamente 20 atletas, incluindo aqueles com pré-contrato e vindos da base. Os nomes deverão ser anunciados conforme assinatura de vínculo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.