Rio Branco anuncia retorno do atacante Carlos Iury, artilheiro do time em 2023

Jogador chega por empréstimo para a disputa do Campeonato Paulista Série A4 do próximo ano

O Rio Branco anunciou nesta sexta-feira (15) o retorno de Carlos Iury. O atacante de 22 anos foi um dos destaques da equipe de Americana durante a quarta divisão estadual de 2023, sendo o artilheiro do time. Ele chega por empréstimo junto ao Primavera, para a disputa da Série A4 do Campeonato Paulista.

Na campanha deste ano, ele entrou em campo 22 vezes e marcou seis gols, liderando o time na estatística. Além disso, foi o principal garçom do elenco, ao lado de Cauari, com cinco assistências. “Estou muito feliz de estar de volta ao Rio Branco e meu objetivo não muda: é o acesso no ano que vem. Vamos lutar para isso”, afirmou.

Atacante balançou as redes seis vezes em 22 jogos pelo Tigre – Foto: Gustavo Tomazeli / Rio Branco

Além da passagem pelo Rio Branco, ele atuou profissionalmente por Primavera e Oswaldo Cruz, onde foi revelado. Posteriormente à eliminação do Tigre neste ano, disputou quatro jogos pelo Parauapebas, do Pará. Ele ainda jogou pela categoria Sub-20 do São Paulo.

Para 2024, Carlos Iury não poderá jogar as três primeiras rodadas da Série A4. Isso porque o atacante foi julgado pela briga generalizada diante do Penapolense, na terceira fase da edição desse ano, e pegou quatro jogos de suspensão, tendo o primeiro sido cumprido automaticamente. A punição foi aplicada pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva).

Até o momento, o clube anunciou outras sete contratações para a temporada. Estão confirmados o goleiro Eder Moreira, os zagueiros Ricardo Nascimento, Paim e Brandão, os volantes Kayllan e Luis Eduardo, assim como o atacante Vitinho. O grupo ainda conta com o volante Júlio César e o atacante Nelson Borges, da base.

Haviam sido anunciadas também a chegada do volante Jesus e a renovação do atacante Gabriel Argentino. No entanto, os dois foram dispensados nesta semana e deverão se mudar para o Grêmio São-Carlense.

Estreia fora

A estreia do Tigre na Série A4 será contra o Penapolense, fora de casa. Inicialmente, o jogo está marcado para o dia 28 de janeiro. Já a primeira partida no Décio Vitta será contra o Vocem, na segunda rodada.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.