Rio Branco anuncia novo zagueiro para Paulista Série A4

Gustavo Brandão chega à equipe americanense após defender o Marcílio Dias-SC - Foto: Gustavo Tomazeli_Rio Branco

O Rio Branco anunciou no último sábado (9) mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista Série A4. Trata-se do zagueiro Gustavo Brandão, de 22 anos, que chega à equipe americanense após defender o Marcílio Dias-SC. O defensor é o terceiro atleta da posição confirmado para a temporada 2024.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Jogando pelo Marcílio Dias, Brandão conquistou o título da Copa Santa Catarina, em novembro, participando de dois jogos da campanha. Ainda em 2023, vestiu as cores do Mauá na quarta divisão paulista, marcando dois gols em seis jogos, assim como do Laranja Mecânica-PR, onde fez oito partidas e balançou as redes uma vez.

O zagueiro ainda possui passagem pelas categorias de base do Criciúma-SC. Em sua chegada ao Tigre, afirmou que o foco é subir de divisão. “Motivo de alegria e felicidade estar vestindo a camisa do Rio Branco. Chego com uma expectativa grande, de fazer uma boa temporada na A4, e vamos em busca do nosso objetivo que é o acesso para a Série A3 do ano que vem”, disse.

Além de Brandão, o Rio Branco já anunciou os zagueiros Ricardo Nascimento (36) e Luiz Paim (22). Outros nomes confirmados no elenco de 2024 são os volantes Jesus (22), Luis Eduardo (22) e Júlio Cesar (20), assim como os atacantes Gabriel Argentino (22) e Nelson Borges (19).

De acordo com apuração do LIBERAL, o Tigre conta com um grupo de cerca de 20 jogadores. Eles realizam a pré-temporada sob o comando de Valmir Israel. Entre os atletas, estão jogadores vindos do estado de São Paulo, de outras regiões do país e das categorias de base. Os nomes serão anunciados mediante assinatura de contrato definitivo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Início em janeiro

A Série A4 terá início no fim de janeiro. Apesar de a FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda não ter anunciado a tabela, o início está previsto para o dia 28. A expectativa é de que a entidade divulgue datas e horários nesta semana. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco