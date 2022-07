Rigoni é vendido a time dos EUA e dá adeus ao São Paulo: ‘Sempre no meu coração’

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira que acertou a venda do atacante Emiliano Rigoni ao Austin FC, dos Estados Unidos. O argentino de 29 anos esteve no CT da Barra Funda e se despediu dos companheiros antes de embarcar para iniciar a jornada no futebol americano. Em declaração ao site oficial do clube paulista, deixou uma mensagem de despedida aos torcedores e disse que lembrará com carinho da passagem pela capital paulista.

“Foi uma decisão muito difícil, porque todo o tempo que passei aqui no clube foi maravilhoso, ainda mais com um grupo tão bom de pessoas e de trabalho”, disse Rigoni. “Levo comigo as melhores recordações, porque criei um vínculo muito grande sentimentalmente. Me senti muito identificado com o clube, com sua história e com a grandeza que o São Paulo tem. Estará sempre no meu coração. Deixo uma saudação para toda a torcida, que sempre me apoiou e me tratou com muito amor. E foi mútuo, eu também me senti muito feliz sendo acompanhado por vocês”, concluiu.

Contratado pelo São Paulo após defender o Elche, da Espanha, Rigoni viveu um ótimo início com a camisa tricolor e caiu nas graças da torcida. Em seus primeiros 15 jogos, marcou sete gols e deu quatro assistências. Após outras boas atuações na sequência, foi atrapalhado por uma lesão na reta final da temporada e terminou o ano com 11 gols e seis assistências em 38 jogos.

Na atual temporada, participou de 33 partidas, nas quais anotou dois gols e três assistências. O último jogo dele foi no início do mês, quando o São Paulo goleou a Universidad Católica por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e o último gol foi em março, contra o Botafogo-SP, ainda no Paulistão. Ele até foi relacionado para as partidas anteriores ao jogo de quinta-feira, com o América-MG, mas não saiu do banco em nenhuma delas. No compromisso contra o time de Belo Horizonte, já estava com a venda encaminhada e não entrou na relação.