Richarlison faz três gols e Tottenham goleia time de Cingapura

Muito questionado por sua falta de gols pelo Tottenham na temporada passada, Richarlison balançou a rede três vezes nesta quarta-feira, durante a goleada por 5 a 1 sobre o Lion City Sailors, de Cingapura. O jogo valeu a taça do torneio amistoso Tiger Cup, disputado na casa do rival. Apesar da fragilidade do adversário, o atacante brasileiro espera que os gols sejam sinal de uma temporada melhor em 2023/2024.

“Eu estou muito feliz. Obrigado, Cingapura. Eu gosto de Cingapura e essa pré-temporada tem sido boa pra mim e para o grupo”, disse Richarlison ao fim da partida. “Estou me sentindo bem. Na última temporada eu tive muitas lesões. Agora, eu me sinto bem, meu corpo está bom, acredito que terei uma boa temporada”, completou.

O atacante foi contratado pelo Tottenham para a temporada 2022/2023, após anos como protagonista do Everton, mas não teve o rendimento esperado. Sofreu com lesões, desentendeu-se com o então técnico Antonio Conte e marcou apenas três gols em jogos oficiais, a mesma quantidade que anotou nesta quarta.

Os outros gols do Tottenham foram marcados por Harry Kane e Lo Celso. Embora esteja integrado ao grupo e participando dos amistosos de preparação, Kane pode deixar o clube inglês nesta janela de transferências. O presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, disse, em entrevista recente, que o centroavante será reforço do time alemão se “mantiver sua palavra”. Nesta semana, a imprensa francesa apontou com Paris Saint-Germain como potencial concorrente.

PRESIDENTE SE ENTREGA

Enquanto o Tottenham se prepara para o início da próxima temporada, o dono do clube, Joe Lewis, lida com problemas mais graves. Acusado de abuso de informação privilegiada, por fornecer dados confidenciais de empresas farmacêuticas a sócios e amigos, Lewis se entregou à Justiça americana na terça-feira. De acordo com a acusação, o esquema rendeu milhões de dólares ao multimilionário britânico.