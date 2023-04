Richarlison encerra jejum em jogo emocionante, mas Tottenham perde para o Liverpool

O Liverpool chegou a ceder um empate ao Tottenham, neste domingo, após abrir 3 a 0 de vantagem, mas contou com erro de Lucas Moura para alcançar a vitória por 4 a 3 nos minutos finais, com um gol de Diogo Jota. O duelo, um dos melhores do Campeonato Inglês e válido pela 34ª rodada, marcou o fim do jejum do atacante Richarlison, autor do terceiro gol do time londrino.

O brasileiro havia marcado apenas dois gols pelo Tottenham, ambos no mesmo jogo contra o Olympique de Marselha, em julho do ano passado, ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões. No Campeonato Inglês, ainda não tinha balançado as redes. Após os gols contra a equipe francesa, foram 24 jogos e nenhum gol por seu clube. Nesse período, ele só marcou quando vestiu a camisa da seleção brasileira, com três gols na Copa do Mundo.

Com o resultado, o Liverpool conquistou a quarta vitória consecutiva e chegou aos 56 pontos, na quinta posição, atrás de Manchester City (76), Arsenal (75), Newcastle (65) e Manchester United (63). O Tottenham caiu para o sexto lugar, com 54.

Liverpool e Tottenham deram um verdadeiro espetáculo neste domingo. Jogando em casa, o time de Jürgen Klopp teve uma atuação de gala no primeiro tempo e abriu o placar com apenas dois minutos. Alexander-Arnold avançou pela direita e deu bela assistência para Curtis Jones, que acertou um bonito chute de primeira para fazer 1 a 0.

O Liverpool foi avassalador e ampliou aos quatro minutos. Gakpo recebeu na direita e cruzou para Luis Díaz marcar. E a pressão continuou. Gakpo foi derrubado por Cristian Romero dentro da área, pênalti. Salah foi para a cobrança e bateu no meio do gol para fazer 3 a 0. Foi a partida de número 300 do egípcio.

Com grande vantagem no marcador, o Liverpool abaixou a guarda e deixou o Tottenham crescer. Aos 39 minutos, Perisic deixou Van Dijk no chão e mandou no capricho para Harry Kane. O artilheiro inglês não perdoou e recolocou o time visitante na partida.

O gol deixou o Liverpool atordoado e por muito pouco o Tottenham não fez o segundo ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Son recebeu nas costas da marcação e arriscou o chute. A bola bateu na trave.

O segundo tempo, inclusive, foi um show de bolas na trave. O Tottenham tentou ter o mesmo desempenho que o Liverpool teve na etapa inicial e mandou duas bolas no poste, com Son e Cristian Romero.

O gol parecia não querer sair, mas o Tottenham não desistiu e chegou a diminuir mais uma vez. Aos 31 minutos, Romero deu belo cruzamento para Son, que mandou por baixo do goleiro Alisson para fazer 3 a 2.

O jogo esquentou nos minutos finais, que foram de muita emoção. Aos 47 minutos, Son colocou a bola na cabeça de Richarlison, que desencantou no Campeonato Inglês ao empatar jogo com uma cabeçada. Tudo indicava que o brasileiro sairia como herói, mas o dia foi de vilão para outro representante do Brasil em campo, pois Lucas Moura entregou de bandeja para Diogo Jota confirmar a vitória do time da casa.