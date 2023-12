Esporte Richarlison acaba com jejum, marca dois e Tottenham volta a vencer no Inglês

Fim de jejuns. Tanto de Richarlison quanto do Tottenham. Com dois gols do atacante brasileiro, a equipe do norte de Londres derrotou, em casa, o Newcastle por 4 a 1 pela 16ª rodada do Campeonato Inglês e voltou a vencer após cinco partidas. Udogie e Son completaram para os anfitriões. O também brasileiro Joelinton marcou o gol de honra dos visitantes.

Richarlison lembrou o caminho do gol depois de quase três meses. A última vez em que ele havia marcado fora em 16 de setembro. Neste intervalo, o brasileiro passou por uma cirurgia no púbis, perdeu espaço na seleção brasileira e admitiu publicamente que vinha enfrentando problemas pessoais.

Com ajuda do brasileiro, o Tottenham chegou ao quinto lugar, com 30 pontos e evitou se distanciar mais do líder, o Liverpool, que soma 37. O Newcastle é o sétimo, com 26.

O Tottenham, que chegou a liderar as primeiras rodadas do Inglês, estava sem vencer há cinco jogos. A última vitória aconteceu em 27 de outubro diante do Crystal Palace. Depois perdeu em casa três vezes (Chelsea, Aston Villa e West Ham), uma fora (Wolverhampton) e empatou com o Manchester City como visitante. O próximo duelo do Tottenham será contra o Nottingham Forest, na sexta-feira.

Já o Newcastle acumulou a terceira derrota consecutiva. Seu próximo confronto será contra o Milan, em casa, pela Liga dos Campeões na quarta-feira. Pelo Inglês, recebe o Fulham no domingo.

Em Londres, o primeiro tempo foi de total domínio dos donos da casa. Com o sul-coreano Son jogando na ponta esquerda e Richarlison dentro da área não deixando a zaga respirar, o Tottenham não deu chances para o Newcastle jogar.

O meio-campo dos Spurs foi dominante e o primeiro gol foi uma questão de tempo. Aos 26 minutos, Son fez bela jogada pela esquerda e cruzou na área para Udogie só ter o trabalho de completar. Com 1 a 0, o Tottenham continuou não dando chances. Os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, do Newcastle, não conseguiam tocar direito na bola.

Para piorar o lado dos visitantes, Richarlison mostrou agilidade e proatividade e, aos 38, foi premiado com um gol em uma jogada em que ele mesmo começou ao roubar a bola com um carrinho na intermediária. A bola ficou com Son, novamente pela esquerda. O sul-coreano fez uma bela jogada individual, foi até a linha de fundo e, de dentro da grande área, tocou para trás para o atacante brasileiro completar.

Na volta do intervalo, o Newcastle se posicionou melhor. Com o meio-campo mais próximo do ataque, os visitantes pressionaram e justamente no momento em que estavam melhores, levou o terceiro. Da intermediária, Pedro Porro lançou Richarlison. De dentro da área, o brasileiro deu um leve toque e tirou do goleiro fazendo o seu segundo na partida.

Com a vantagem ainda maior, o Tottenham por pouco não ampliou na sequência, mas Johnson acertou a trave após bela troca de bola do ataque do Tottenham.

Richarlison acabou substituído aos 27 minutos fazendo com que Son ocupasse seu lugar no meio da área. E o sul-coreano foi o responsável por sofrer o pênalti do goleiro Dubravka. O próprio Son cobrou e marcou.

O Newcastle só foi descontar aos 47. Após saída de bola errada, Joelinton recebeu na entrada da área e chutou forte no canto direito.