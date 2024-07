Richard Ríos deixa jogo da Colômbia de maca e preocupa o Palmeiras

A imagem de Richard Ríos deixando o campo de maca durante a semifinal da Copa América, entre Colômbia e Uruguai, na noite de quarta-feira, deixou os torcedores do Palmeiras preocupados. Aos 9 minutos do segundo tempo, o volante caiu perto da linha de escanteio depois de uma dividida com dois jogadores uruguaios.

Richard Ríos ainda tentou retornar, mas caiu novamente com dores no joelho e deixou o campo de maca, sendo substituído por Mateus Uribe aos 14 minutos.

Apesar do susto, a lesão de Richard Ríos não parece ser grave. Depois da vitória sobre o Uruguai, por 1 a 0, o volante foi perguntado se estaria inteiro para a final da Copa América e mostrou otimismo. “Óbvio! Vou me recuperar rapidinho”, disse um dos destaques da Colômbia na competição.

As boas atuações pela seleção estariam chamando a atenção de clubes europeus. Mas o Palmeiras se apega a multa rescisória e ao contrato até dezembro de 2026 para confiar na permanência do volante. Contratado em 2023 junto ao Guarani, Richard Ríos tem 24 anos e disputou 82 partidas, marcando cinco gols.