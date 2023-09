Rice e Jesus marcam nos acréscimos e Arsenal vence Manchester United de virada pelo Inglês

Nos acréscimos, o Arsenal decidiu a partida contra o Manchester United no Emirates Stadium e deixou o campo com uma vitória por 3 a 1. A partida teve final eletrizante. Logo após os visitantes terem um gol anulado por impedimento, Declan Rice, contratação mais cara do Arsenal, e o brasileiro Gabriel Jesus marcaram nos últimos lances para cravar a vitória pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

O emocionante triunfo leva o Arsenal para a quinta colocação na tabela. São 10 pontos para o time de Mikel Arteta, mesma quantidade que Tottenham, Liverpool e West Ham. Já o Manchester United permanece com seis, na 11ª colocação.

Jogando com apoio de sua torcida, o Arsenal começou jogando em cima, mas o Manchester United aproveitou um contra-ataque para abrir o placar aos 27 minutos. Eriksen recebeu no meio-campo e acionou Rashford, que trouxe para o meio e finalizou cruzado. A bola ainda pegou na trave antes de entrar. Menos de um minuto depois, o Arsenal empatou, com uma boa jogada trabalhada. Gabriel Martinelli mostrou ótima visão de jogo para encontrar Martin Odegaard, que finalizou firme no canto para fazer 1 a 1.

O Manchester chegou a ter uma boa chance de ampliar o marcador, mas o Arsenal evitou novo gol. Depois, o árbitro chegou a marcar pênalti para os mandantes, anulado posteriormente pelo VAR. O Arsenal foi para cima em busca da virada. Em jogada ensaiada, Martinelli finalizou com muito perigo ao lado do gol e quase marcou.

Após substituições, o Manchester United ganhou sobrevida na partida. Com Gabriel Jesus vindo do banco, o Arsenal conseguiu desenhar um lindo lance, que quase terminou em gol de Saka, mas Onana fez grande defesa.

Aos 42, o Manchester United conseguiu um contra-ataque de manual para fazer 2 a 1 com Garnacho, mas o gol do time de Erik ten Hag foi anulado por impedimento. O time visitante promoveu a entrada de Jonny Evans no fim da partida, zagueiro de 35 anos que havia deixado o time na temporada 2014/15 e retornou ao clube.

Se o gol do Manchester nos minutos finais foi anulado, o do Arsenal valeu. Aos 51 minutos, a bola sobrou no pé de Declan Rice, contratação mais cara da história do clube, e o meio-campista dominou e finalizou para virar o jogo, nos últimos lances da partida. Aos 100 minutos de partida, ainda deu tempo de Gabriel Jesus fazer um golaço e decretar a vitória. O capitão, camisa 9, fez um golaço. Jesus partiu em contra-ataque, deixou o lateral Dalot caído no chão e tirou de Onana.

O Campeonato Inglês terá uma pausa para a data-Fifa e retorna no fim de semana do dia 16. O Manchester receberá o Brighton & Hove Albion em casa e o Arsenal visitará o Everton em Liverpool.