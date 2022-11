Ricciardo perde posições no grid de Abu Dabi e Gasly cai para 14º em São Paulo

O australiano Daniel Ricciardo e o francês Pierre Gasly foram punidos ao fim do GP de São Paulo de Fórmula 1. As sanções afetaram diretamente o resultado final da corrida disputada no Autódromo de Interlagos, neste domingo, e também vão interferir em Abu Dabi, na última etapa do campeonato, no próximo fim de semana, nos Emirados Árabes Unidos.

Ricciardo vai perder três colocações no grid de largada da última corrida do ano, no domingo que vem. O piloto da McLaren, perto de se despedir da categoria, acertou a traseira da Haas de Kevin Magnussen logo na primeira volta do GP brasileiro. Ricciardo e o dinamarquês precisaram abandonar a prova em razão da colisão causada pelo australiano.

Além da punição no grid, o piloto da McLaren levou dois pontos em sua licença, somando agora oito no total. Se alcançar 12 em 12 meses, Ricciardo sofrerá suspensão por uma etapa do calendário. Mas isso é improvável de acontecer porque o piloto não tem assento no grid do ano que vem. Seu contrato com a McLaren será encerrado de forma antecipada em dezembro – ele busca ser piloto reserva de alguma equipe, possivelmente da Mercedes.

Gasly, por sua vez, escapou de uma punição em sua licença. O francês já soma 10 pontos e está perto de sofrer a suspensão, que poderá acontecer ainda nas primeiras etapas da temporada 2023. O atual piloto da AlphaTauri vai defender a Alpine a partir do ano que vem.

Neste domingo, ele levou uma punição de cinco segundos acrescidos ao seu tempo final. O francês superou o limite de velocidade no pit lane durante a corrida. Como a infração é considerada grave, Gasly não levou pontos na licença. Mas acabou perdendo duas posições na classificação final da corrida em São Paulo. Passou de 12º para 14º.

Confira a atualizada classificação final do GP de São Paulo:

1º – George Russell (ING/Mercedes), em 1h38min34s044

2º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1s529

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 4s051

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 8s441

5º – Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 9s561

6º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 10s056

7º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 14s080

8º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 18s690

9º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 22s552

10º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 23s552

11º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 26s183

12º – Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 29s325

13º – Mick Schumacher (ALE/Haas), a 29s899

14º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 26s867*

15º – Alexander Albon (Williams), a 36s016

16º – Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 37s038

17º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a uma volta

Não completaram a prova:

Kevin Magnussen (DIN/Haas)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

Lando Norris (ING/McLaren)

* Sofreu punição após a corrida.