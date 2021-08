Ricardo Maurício e Thiago Camilo vencem provas da etapa de Curitiba da Stock Car

Correndo na “casa” da equipe RC Eurofarma, que é do Paraná, Ricardo Maurício fez valer a pole para vencer com tranquilidade neste domingo a corrida 1 da etapa de Curitiba, a sexta da temporada 2021 da Stock Car. Além dele, Thiago Camilo terminou o primeiro final de semana no autódromo paranaense como o maior vencedor ao obter o seu sexto triunfo com a conquista da corrida 2, depois de superar o pole do grid invertido Bruno Baptista.

Na primeira prova do dia, Ricardo Maurício confirmou o favoritismo e conseguiu a segunda vitória do ano e a 25.ª da carreira, quase de ponta a ponta. O piloto manteve a vantagem na largada, fez um pit stop antes dos rivais e conseguiu retornar à frente. Daniel Serra ficou com o segundo lugar e Gabriel Casagrande fechou o pódio.

Thiago Camilo foi o grande nome da segunda corrida em Curitiba. O piloto da Toyota Gazoo Racing levou a melhor sobre Gaetano di Mauro no final, após conseguir escalar o pelotão, depois de ter largado da 16ª posição e contar com um pit stop perfeito.

Bruno Baptista, que largou da pole por ter ficado na 10.ª colocação na corrida 1, teve que se contentar com o pódio em terceiro lugar. Ricardo Maurício teve problemas em sua parada e completou a corrida em 10.º, duas posições atrás de seu companheiro Daniel Serra.

Com os resultados, Serra ainda é o líder do campeonato com 197 pontos, seguido de Gabriel Casagrande com 188. Cesar Ramos, que rodou no final da corrida, tem 162, Ricardo Zonta está com 156 e Thiago Camilo aparece em quinto com 148.

A Stock Car retornará para o Autódromo Internacional de Curitiba no próximo domingo para a sétima etapa do campeonato. Porém, a disputa será no anel externo do circuito, que não recebe uma prova desde 2003.