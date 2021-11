Ricardo Goulart, Soteldo… os possíveis reforços do Palmeiras para 2022

Chegada de novos jogadores deve acontecer na esteira de eleições presidenciais do clube no fim deste ano

Finalista da Libertadores deste ano, o Palmeiras ainda não conquistou títulos na atual temporada. Apesar do bom momento, o clube amargou os vices da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Paulista. Ainda sonha com o Campeonato Brasileiro, mas as chances são remotas, já que o Atlético Mineiro lidera com folga. Na Copa do Brasil, o clube paulista foi eliminado precocemente pelo fraco CRB.

Diante disso, a partida do próximo dia 27, diante do Flamengo, em Montevidéu, pode ser um divisor de águas para o futuro do clube. A partida é uma das mais esperadas dos últimos anos, inclusive para quem gosta de futebol e também de fazer apostas.

Se faturar o título da Libertadores, o elenco estará nas nuvens. Mas, em caso de derrota, a diretoria prevê uma “caça às bruxas”. Diante disso, as movimentações para formar um elenco competitivo para o ano que vem já começaram. Nomes de sucesso tem sido especulados como possíveis reforços, casos de Ricardo Goulart, que está de saída do futebol chinês, e o venezuelano Soteldo, atualmente na liga norte-americana.

A ideia é reforçar um setor do elenco em que o Palmeiras está carente, sobretudo na função de um jogador camisa 9. Luiz Adriano vive os últimos momentos no clube e deve ser negociado em breve. Rony tem atuado no setor com alguma qualidade, mas sua posição de origem é aberta pelas laterais. Deyverson e William são esforçados, mas o retorno técnico é baixo para os padrões do Palmeiras na atualidade.

Diante disso, trazer Ricardo Goulart é uma das prioridades. O jogador já vestiu a camisa do Palmeiras, mas teve uma passagem apagada em 2019. Depois de muita expectativa em torno da sua contratação à época, o jogador rescindiu o contrato para voltar ao futebol chinês. Seu último clube na China foi o Guangzhou F. C. Ele tem manifestado o desejo de voltar ao Brasil, mas ainda não definiu onde vai jogar.

Já Soteldo, que brilhou com a camisa do Santos, foi vendido ao Toronto FC, que disputa a MLS, em abril deste ano, por 6 milhões (cerca de R$ 33,1 milhões à época). Recentemente, houve rumores de que o venezuelano está insatisfeito por lá e que anseia por um retorno ao futebol brasileiro. Em crise, o Peixe dificilmente teria condições de repatriar o atleta. Assim, o Palmeiras tem a chance de contratar o venezuelano.

Um ponto adicional é que todas essas movimentações no mercado de transferências só serão sacramentadas, ou ao menos encaminhadas, após o dia 20 de novembro, quando estão marcadas as eleições presidenciais do Palmeiras. Candidata única, Leila Pereira, presidente da Crefisa, principal patrocinadora do clube, deve ser eleita sem objeções para um mandato de três anos, com possibilidade de uma reeleição.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, uma das primeiras medidas de Leila como presidente do clube é contratar de quatro a seis jogadores importantes, todos eles com condições de serem titulares. De acordo com o jornalista, a lateral-direita é um dos setores que devem ser reforçados. Atualmente, o titular da posição é Marcos Rocha.

Para além dos reforços, outra definição importante para o futuro do elenco é a permanência do volante Felipe Melo, cujo contrato termina em 30 de dezembro. O atleta é titular com Abel Ferreira e tem feito bons jogos atuando como primeiro volante. Mas o alto salário e a idade – ele tem 38 anos – pesam contra. A ver o que Leila decide não só sobre o “pitbull”, mas também sobre quem ainda pode chegar.