Esporte Ricardo Goulart pode voltar a ser titular do Santos no Brasileirão após um mês

Ricardo Goulart iniciou os últimos quatro jogos do Santos no Brasileirão como opção entre os reservas. Contratado para ser o ídolo do time, o camisa 10 perdeu espaço e acabou vendo Léo Baptistão e Marcos Leonardo se destacarem. Com a ida do garoto para a seleção sub-20, o técnico Fábian Bustos pode novamente investir no experiente jogador.

Marcos Leonardo não vai enfrentar o Internacional, quarta-feira, na Vila Belmiro, tampouco o Atlético-MG, sábado, em Belo Horizonte. Estará servindo a equipe nacional sub-20 em amistosos contra Paraguai, quarta-feira, Equador, dia 10, e Uruguai, dia 12.

Por causa da convocação, o artilheiro santista na temporada, com 11 gols em 28 jogos, até forçou o terceiro cartão amarelo nos 2 a 2 com o Ahtletico-PR para voltar zerado. Ricardo Goulart pode entrar mais recuado, com Léo Baptistão na frente, ou mesmo como falso 9. Ele tem a concorrência de Angulo pela vaga.

Ricardo Goulart não entra em campo desde o início no Brasileirão desde os 4 a 1 sobre o Cuiabá, no dia 8 de maio. Desde então, foram quatro partidas, todas com Marcos Leonardo e Léo Baptistão juntos. Nas quatro oportunidades, o camisa 10 atuou nos minutos finais. Como titular, apenas na Copa Sul-Americana, na qual Bustos usou escalações alternativas.

Se o atacante vive expectativa para começar contra os gaúchos, Rodrigo Fernández retorna após cumprir suspensão em Curitiba. O volante já caiu nas graças do torcedor pela luta em campo e virou um dos intocáveis da equipe. Deve formar trio de marcação com Zanocello e Sandry. A formação agradou nos últimos jogos e deve ser mantida.