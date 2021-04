Reunião nesta quinta-feira deve avaliar permanência de Renato Gaúcho no Grêmio

Após testar positivo para a covid-19 na semana passada, Renato Gaúcho não estava à beira do campo na derrota por 2 a 1 do Grêmio para o Independiente del Valle, do Equador, na quarta-feira, em Porto Alegre, que culminou com a eliminação precoce na Copa Libertadores, ainda na terceira fase preliminar. O peso disso cai nas costas do técnico, que pode não comandar mais o clube tricolor.

A direção do Grêmio marcou uma reunião, nesta quinta-feira, para debater a permanência de Renato Portaluppi, que está no comando tricolor desde 2016. O encontro deve ser de pressão no presidente Romildo Bolzan Júnior, que ainda mantém o respaldo ao comandante. Em sua terceira passagem, se tornou o técnico com mais jogos na história gremista e ganhou uma estátua. Além de conquistar os títulos da Copa do Brasil (2016), da Libertadores (2017), da Recopa Sul-Americana (2018), de três Campeonatos Gaúchos (2018, 2019 e 2020) e uma Recopa Gaúcha (2019).

O vice-presidente Cláudio Oderich não descartou uma troca no comando. No encontro devem participar todos os membros do Conselho de Gestão, presidido por Romildo Bolzan Júnior e que tem mais seis vice-presidentes: Marcos Herrmann, Paulo Luz, Duda Kroeff, Guto Peixoto e Adalberto Preis, além de Oderich.

Isolado e em recuperação, Renato Gaúcho está cumprindo o período de afastamento e não participou das duas partidas contra os equatorianos. No final da última temporada, o treinador renovou o seu vínculo com o Grêmio até o final de 2021.

Com a eliminação, o time tricolor volta para a Copa Sul-Americana, que não disputa desde 2012. Os adversários na fase de grupos serão Lanús (Argentina), La Equidad (Colômbia) e Aragua (Venezuela). O auxiliar Alexandre Mendes, que comanda a equipe na ausência de Renato Gaúcho, admite que os jogadores sentiram a derrota no vestiário, mas pede uma rápida virada de página.

“A gente espera que os jogadores sintam, mas virem a página o mais rápido possível. Temos competições importantes pela frente. Foco no Gauchão e na Sul-Americana. Hoje (quarta-feira), possivelmente, os jogadores estão combalidos, sentindo. A partir de amanhã (quinta), precisamos virar a página”, disse em entrevista coletiva após a derrota.