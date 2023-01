Retorno de Gerson é oficializado pelo Flamengo: ‘Vamos juntos mais uma vez’

O Flamengo anunciou nesta terça-feira o retorno do meia Gerson, de 25 anos, após passagem frustrante pelo Olympique de Marseille. O jogador assinou contrato até dezembro de 2027. “Nação, estou de volta! Muito feliz e vamos juntos mais uma vez”, disse Gerson nas redes sociais.

O meia deixou o Flamengo para se aventurar no futebol francês em 2021, após conquistar inúmeros títulos em um dos períodos mais vitoriosos da equipe, sob o comando do técnico Jorge Jesus. Entre os títulos conquistados, estão a Libertadores e o Brasileirão (2019 e 2020), além da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca, todos em 2020.

Gerson foi revelado nas categorias do Fluminense, e acabou vendido à Roma em 2016. Dois anos depois, se transferiu para a Fiorentina por empréstimo de uma temporada. Em meados de 2019, o atleta chegou ao Flamengo e foi titular absoluto da equipe, virando alvo, inclusive, da seleção brasileira.

Na negociação, o Flamengo adquiriu 80% dos direitos do atleta, que pertenciam ao Olympique de Marselha. O valor acertado foi de R$ 85 milhões, além de outras bonificações. No entanto, o clube rubro-negro pagará R$ 45 milhões, uma vez que a equipe francesa ainda não havia feito o pagamento integral pelo meia e deve R$ 36,5 milhões.

Gerson encontrará no Flamengo outro técnico português. O time carioca optou por contratar Vítor Pereira, ex-Corinthians, apesar dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores com Dorival Júnior. Em sua volta, usará a camisa 20, já que a 8 está em posse de Thiago Maia, que se colocou à disposição para devolvê-la.