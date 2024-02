Esporte Reservas do Grêmio criam chances, mas empatam sem gols com o Ypiranga no Gauchão

Jogando com reservas e jovens da base, o Grêmio fez um jogo bem movimentado em visita ao Ypiranga, principalmente no primeiro tempo, mas não saiu do empate sem gols na noite desta quarta-feira. Embora tenha empatado a segunda seguida, o time tricolor está invicto há sete jogos. A partida, realizada no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, foi válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O time titular foi preservado e nem sequer o técnico Renato Gaúcho viajou. Quem ficou à beira do gramado foi o auxiliar Alexandre Mendes

Na última rodada, o Grêmio, que só foi derrotado na estreia, já havia empatado com o São Luiz por 1 a 1, em Porto Alegre. Com o resultado, chegou a 17 pontos e assumiu provisoriamente a liderança, ultrapassando o Internacional, que tem 16, mas que joga contra o Brasil ainda nesta quarta-feira.

O Ypiranga, ao contrário do rival, só venceu na estreia e agora soma sete jogos de jejum. Com sete pontos, ocupa a 11ª e penúltima colocação, formando o Z-2 com o lanterna Santa Cruz, com apenas três pontos, sendo o único que ainda não venceu.

Logo nos primeiros minutos, o Grêmio levou perigo com Gustavo Gomes. Ele recebeu na esquerda e chutou colocado da entrada da área, quase marcando um golaço. O Ypiranga respondeu com um bom pivô dentro da área de Zé Vitor, que tocou para trás. Alisson chutou muito forte, mas o goleiro salvou o Caíque mesmo após desvio.

O Ypiranga teve outra oportunidade em lance de escanteio. Depois da cobrança, a bola chegou até a segunda trave e Mateus Anderson chutou com muito perigo. O Grêmio voltou ao ataque com perigo utilizando a velocidade de Gustavo Gomes. Ele chegou à linha de fundo, invadiu a área pelo lado esquerdo e finalizou forte, mas o goleiro abafou bem o lance. Apesar do jogo movimentado, o placar não se alterou na primeira etapa.

No segundo tempo, o Grêmio seguiu explorando seu lado esquerdo. Gustavo Nunes disparou e depois cruzou para a área. Nathan desviou de cabeça, a bola subiu e continuou viva na área. No rebote, André Henrique finalizou do jeito que deu, mas Anderson Uchôa se jogou para fazer o bloqueio.

Grêmio e Ypiranga seguiram com mais algumas chances, mas não tão perigosas. Do lado tricolor, Gustavo Gomes completou cruzamento, mas o chute saiu por cima. Já o time mandante teve uma falta do lado direito e Dudu também mandou para fora. Apesar de mais chegadas ofensivas, o Grêmio não conseguiu furar a defesa adversária.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela nona rodada. Às 16h30, o Grêmio recebe o Santa Cruz em sua arena, em Porto Alegre. Mais tarde, às 20h, o Ypiranga visita o São Luiz no estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

FICHA TÉCNICA

YPIRANGA 0 X 0 GRÊMIO

YPIRANGA – Alexander; Gedeilson, Heitor, Windson e Elivélton Foguinho (Lucas Lopes); Lucas Marques (Karl), Anderson Uchôa e Alisson Taddei (Dudu); Mateus Anderson (Wanderson), Jhonatan Ribeiro e Zé Vitor (Edson Cariús). Técnico: Thiago Carvalho.

GRÊMIO – Caíque; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Wesley Costa (Zé Guilherme); Ronald, Dodi e Nathan (Pedro Lucas); Everton Galdino (Rubens), Gustavo Gomes e André. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

CARTÕES AMARELOS – Windson, Lucas Lopes, Karl e Anderson Uchôa (Grêmio). André (Grêmio).

ÁRBITRO – Daniel Nobre Bins.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).