Reservas definem no fim, Santos ganha do São Bento e respira no Paulista

Triunfo por 1 a 0 fez os comandados de Odair Hellmann deixarem a lanterna do Grupo A do Estadual

Com sofrimento, o Santos desencantou no Campeonato Paulista. Em jogo com dois gols anulados e chances incríveis desperdiçadas na Vila Belmiro, a equipe precisou de uma jogada de dois reservas já na reta final para superar o São Bento, por 1 a 0, e respirar na classificação. O resultado fez os comandados de Odair Hellmann deixarem a lanterna do Grupo A e abrirem cinco pontos da zona de degola.

O Santos abriu a 7ª rodada na 11ª colocação no geral e precisava da vitória para não cair duas posições – havia sido ultrapassado por Mirassol e Guarani, que jogaram antes. Pressionado pelo jejum de cinco jogos, o pecou muito nas finalizações, ora por falta de capricho, ora por displicência e nervosismo.

Lucas Barbosa marcou o gol que deu a vitória ao Peixe nesta quarta – Foto: Leonardo Vieira Lima / Pera Photo Press / Estadão Conteúdo

O alívio veio somente aos 39 da etapa final, em cabeçada de Lucas Barbosa. O resultado alivia a pressão e dá motivação para a equipe visitar o São Paulo, no domingo, às 19 horas, no Morumbi.

Com um ponto atrás da Inter de Limeira – visita o Palmeiras nesta quinta-feira -, a equipe deposita a esperança de classificação nos reforços. O clube oficializou as chegadas do experiente Lucas Lima, do jovem colombiano Daniel Ruiz e do zagueiro Joaquim. Restam somente cinco rodadas e a equipe tem rivais complicados. Além do São Paulo, encara Santo André e Ituano fora de casa, e Corinthians e Portuguesa como mandante. A expectativa é que o triunfo desta quarta-feira deixe o time mais leve.

Necessitando desesperadamente do reencontro com as vitórias, o Santos apostava na Vila Belmiro – o jogo foi transferido do Canindé sob alegação de questão de segurança pela Polícia Militar. O público em seu caldeirão, porém, não foi o esperado. A casa não estava cheia para a famosa “pressão” sob os rivais.

Os presentes, contudo, passaram voto de confiança ao técnico Odair Hellmann antes de a bola rolar. Foram muitas mensagens positivas, o que animou o treinador a retribuir com apenas o segundo triunfo na competição. Sem armadores, a aposta era no trio ofensivo com Mendoza e Ângelo pelas beiradas e Marcos Leonardo centralizado.

O começo foi animador com finalizações de seus dois meninos parando em boas defesas de Zé Carlos. Dodi também assustou. O São Bento não escondia a estratégia de apenas se defender, atraindo o rival para seu campo com pensamento de encaixar um contragolpe. O ímpeto inicial, aos poucos, perdeu a força. O Santos “esfriou” com a parada para atendimento do goleiro oponente, que acabou substituído.

Apenas na reta final da etapa que o Santos voltou a transformar o domínio de bola em chances. Marcos Leonardo parou em milagre de Edson Mardden. Logo depois, após rebote em cabeçada de Maicon, estufou as redes. A arbitragem anulou a jogada por impedimento do zagueiro. O camisa 9 lamentou, mas o VAR confirmou a irregularidade.

O Santos desceu para os vestiários sem o tão buscado gol, mas desta vez com a torcida mais calma e confiante. As vaias de jogos anteriores não deram as caras no intervalo. Odair Hellmann tinha 15 minutos para acalmar seus homens de frente e pedir um pouco mais de capricho. O time pecou mais uma vez pelo natural nervosismo de quem está em situação delicada na competição.

O treinador deu voto de confiança em seus 11 titulares, mas bastaram poucos minutos da etapa final para já mostrar enorme nervosismo na beira de campo com a passividade do Santos. Impaciente, cobrava mais ação do time. O São Bento, mais atrevido, já rondava a área santista. E deu espaço. Em raro contragolpe, o Santos anotou com Mendoza e o VAR, mais uma vez, anulou por impedimento milimétrico.

Com as arquibancadas aumentando o apoio, o Santos começou a chegar mais, sobretudo com Marcos Leonardo e Mendoza. A pontaria, entretanto, seguiu falha. O centroavante mandou raspando e o colombiano perdeu a chance de ouro, na pequena área. Fez pose para balançar as redes e parou em Edson Mardden de maneira incrível. Quis colocar ao invés de bater forte. Acabou substituído sob vaias.

Odair Hellmann fez trocas para frente e terminou a partida com muitas peças ofensivas em campo, com Raniel, Pirani, Lucas Barbosa e Lucas Braga tentando municiar Marcos Leonardo. Suas apostas deram certo com os xarás sendo decisivos. Braga cruzou e Barbosa cabeceou para tirar o time do sufoco.

Não sem sofrimento. Aos 49 minutos, João Paulo salvou a equipe do empate. E Dodi tirou a chance de empate dos pés de Branquinho. A festa foi grande no apito final.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 SÃO BENTO

SANTOS – João Paulo; João Lucas (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry (Lucas Barbosa) e Ivonei (Gabriel Pirani); Ângelo (Raniel), Mendoza (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

SÃO BENTO – Zé Carlos (Edson Mardden); Caio Hila, Léo Silva, Bruno Aguiar e Vitinho; Marlon (Filipe Camargo), Renan Mota (Cristiano) e Marquinhos; Fernandinho, Carlos Jatobá (Neto Paraíba) e Marcos Nunes (Branquinho). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOL – Lucas Barbosa, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Braga, Marcos Leonardo, João Lucas e Sandry (Santos); Vitinho (São Bento).

ÁRBITRO – Raphael Claus.

RENDA – R$ 286.560,00.

PÚBLICO – 6.539 presentes.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos.