Reservas dão vitória ao Liverpool, United faz o mínimo e Brugge arrasa com 22 a 0

Foi mais difícil do que imaginado, mas o Liverpool ganhou seu primeiro amistoso da pré-temporada. Nesta quarta-feira, com enorme colaboração dos reservas e gols de seus centroavantes, a equipe de Jürgen Klopp fez 4 a 2 diante do Karlsuher, depois de ir ao intervalo com 1 a 1 no placar no Wildparkstadion, casa dos alemães.

Mohamed Salah não fez o seu, mas mostrou que não é ganancioso ao receber livre na área de Darwin Núñez e devolver para o companheiro uruguaio abrir o marcador logo com três minutos. O técnico Jürgen Klopp aplaudiu a bela jogada e o primeiro gol do novo camisa 9 da equipe após a saída de Roberto Firmino. Antes do intervalo, porém, Stindl empatou.

A volta para a segunda etapa foi com nova escalação. Klopp trocou os 11 jogadores, promovendo a estreia do argentino Mac Allister, campeão do mundo, e observando a dupla ofensiva formada pelo português Diogo Jota e o centroavante holandês Gapko. E os novos atacantes seriam decisivos.

Jung virou o amistoso logo aos cinco minutos, até Gakpo receber na área, girar e empatar. O empate parecia decisivo, quando Jota resolver aparecer nos acréscimos, com dois gols em intervalo de um minuto. Aos 47, recebeu do holandês, passou pelos zagueiros e fez belo gol. Logo depois, em assistência de Mac Allister, fechou o marcador.

Outro gigante inglês em campo na pré-temporada foi o Manchester United, que superou o francês Lyon com gol solitário de Van de Beek, no Murrayfield Stadium, em Edimburgo, na Escócia. Já o vice-campeão alemão, o Borussia Dortmund, fez 3 a 2 no Oberhausen, de virada.

Na série de resultados absurdos da semana, que começou na segunda-feira, com o Sassuolo fazendo 22 a 0 no Real Vicenza, da Itália, e que seguiu com os 27 a 0 do Bayern de Munique sobre o Rottach Egern, na terça, desta vez quem celebrou um massacre foi o Brugge.

O time imitou o placar do Sassuolo, mas diante do KFC Heist, também belga. Depois de 9 a 0 no primeiro tempo, o Brugge melhorou na etapa final com a entrada do artilheiro ucraniano Roman Yaremchuk, autor de seis gols e goleador do jogo. Rodrigues, Olsen e Vermant anotaram três cada.