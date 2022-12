Renovação de Luis Enrique será definida ao fim da Copa, diz federação espanhola

A derrota para o Japão por 2 a 1 não agradou ao presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que, apesar de parabenizar o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Luis Enrique, adiou o processo de renovação do treinador. Segundo o mandatário, a decisão ficará para depois da Copa do Mundo.

“Estamos muito contentes com o trabalho dele, e ele com a gente. Mas falaremos disso depois da Copa do Mundo”, revelou o presidente, que tem visto o treinador fazer uma reformulação na equipe espanhola, após a aposentadoria de grandes nomes, como Xavi e Iniesta, e o surgimento de jogadores promissores, a exemplo de Gavi e Ferrán Torres.

O desempenho da Espanha na Copa do Mundo, no entanto, será determinante para definir a permanência do treinador à frente da equipe. A goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, na estreia, encantou, mas o empate, por 1 a 1, com a Alemanha, e a derrota para o Japão, por 2 a 1, fizeram com que o treinador recebesse as primeiras críticas.

“Tivemos momentos fantásticos, criando muitas chances de gol e conseguindo alguns gols. Mas em outros momentos não conseguimos quando os nossos adversários ficaram mais atrás. Foi um revés grande não vencer o Japão”, declarou.

A derrota para o Japão, no entanto, não incomodou o elenco, ainda mais pela Espanha confirmar a primeira classificação do Grupo E, e, de quebra, eliminar a Alemanha, uma das postulantes ao título da Copa do Mundo. Apesar disso, há expectativa ainda é grande em cima da nova equipe espanhola.

A Espanha enfrentará outra seleção que também surpreendeu na fase de grupos, o Marrocos. O jogo será na terça-feira, às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium. O vencedor encara, nas quartas, o classificado da partida entre Portugal e Suíça.