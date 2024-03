Renato justifica ausência na Recopa Gaúcha por causa de ‘jogo duro’ contra o Brasil de Pelotas

O técnico Renato Portaluppi explicou em entrevista coletiva a sua ausência na decisão da Recopa Gaúcha – na qual o Grêmio foi derrotado por 2 a 0 pelo São Luiz -, em Ijuí. O treinador ainda disse que a sua ausência não desmobilizou os reservas utilizados naquela partida.

“Quando falam meu nome, as pessoas querem aparecer. As pessoas têm que falar o meu nome o tempo todo. Deve ser paixão. A minha ausência no jogo de Ijuí já estava definida há muito tempo. E outra coisa: nós viemos de um Gre-Nal. Como eu iria colocar o time principal depois de um clássico pegado?”, questionou após a goleada de 4 a 1 sobre o Guarany de Bagé, no último sábado.

Renato considerou também que sua ausência não desmobilizou os reservas no jogo contra o São Luiz. “De maneira nenhuma isso aconteceu, até porque eu treinei a equipe que entrou em campo. Foram superados. E dou méritos ao São Luiz, que foi muito melhor que a minha equipe”, acrescentou.

Para o treinador, o fato de o grupo gremista não ter pego as medalhas de vice-campeão não foi considerado uma atitude antidesportiva. “Nós não fomos pegar as medalhas porque teve uma confusão”, disse.

O técnico gremista destacou que o jogo contra o Brasil, de Pelotas, adversário nas quartas de final do Gauchão, será duro. “Eles nos deram trabalho na primeira fase. É como eu sempre digo: “Agora começa o campeonato”.