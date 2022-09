Renato Gaúcho rebate Tiago Nunes sobre treinos de futevôlei: ‘O que ele ganhou?’

As declarações de Tiago Nunes sobre os problemas fiscos do elenco gremista enfrentados quando dirigia a equipe receberam uma dura resposta de Renato Gaúcho neste terça-feira. O ex-treinador do clube gaúcho revelou que o time “praticava futevôlei para compensar o que não treinava.” O assunto veio à tona após o elenco ganhar folga nos últimos dias e o atual comandante aproveitou para rebater o treinador que foi demitido no Brasileirão de 2021.

“Todos dão folga. Precisamos culpar a CBF pelo calendário”, iniciou Renato Gaúcho em seu desabafo. “O Tiago Nunes já tinha feito críticas e me calei. Mas o que ele ganhou até hoje como treinador? Sempre treinei bem, os oito títulos que ganhei tinham futevôlei. Estou cansado de ouvir coisas mentirosas e me calar. Cada um fala o que bem entender, mas precisa bancar”, seguiu, irritado.

Na visão de Renato Gaúcho, Tiago Nunes quis justificar seu fracasso em passagem por Porto Alegre jogando a culpa nos jogadores. “Por que não falou isso quando estava aqui? Quando não se tem capacidade para fazer algo, começa a arranjar desculpas. Trabalhou três meses no Ceará, outros três no Corinthians. Lá tinha futevôlei? Toda vez que achar que preciso dar folga, darei.”

Sobre questionamento se a equipe caiu de rendimento agora, o técnico preferiu não falar abertamente sobre o assunto, mas garantiu estar atento a tudo. “As pessoas acham que sabem mais do que o treinador. O comandante sabe dos problemas dos atletas”, falou. “Eu tenho que cuidar do meu grupo e dos meus jogadores. E quem está no grupo do Grêmio tem que mostrar o motivo de estar. Não adianta só emagrecer, fazer dieta… Eles precisam provar que devem permanecer para o ano que vem.”

Diego Souza revelou que o elenco ficou chateado com as acusações de Tiago Nunes e também rebateu o ex-comandante em entrevista à Rádio Grenal. “Complementar a preparação física? Ele era quem dava o treino. Como iríamos complementar, só se o treino fosse muito ruim. Não tem nada a ver uma coisa com outra”, disparou. “Ele pega um elenco de muita qualidade, uma geração de jogadores vitoriosos., e parece que a gente ia para o Grêmio para brincar”, questionou.

O meia ainda defendeu o futevôlei como um lazer após as atividades. “Não sei qual foi a entonação dele na resposta. Mas, sem dúvida, ficou muito chato para todo mundo. Até porque, futevôlei a gente brinca esporadicamente. E gosto muito disso, é um lazer.”