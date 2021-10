Renato Gaúcho rasga elogios a Arrascaeta: ‘Difícil encontrar outro como ele’

21 out 2021 às 09:19 • Última atualização 21 out 2021 às 10:18

O Flamengo foi até Curitiba para enfrentar o Athletico-PR, na quarta-feira, e ficou no empate por 2 a 2, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Para o confronto, o clube carioca não teve as presenças de peças importantes como o zagueiro David Luiz, o atacante Bruno Henrique e o meia Arrascaeta. O uruguaio, inclusive, foi bastante elogiado pelo técnico Renato Gaúcho, que falou em entrevista coletiva sobre os desfalques.

“Arrascaeta é acima da média, Bruno Henrique também. São jogadores acostumados e entrosados com a equipe. Temos improvisado um jogador na posição do Arrascaeta, que tem características diferentes. Não que o Andreas (Pereira) não esteja bem, mas está fora de posição. Já botei Éverton (Ribeiro) e Vitinho por ali, mas Arrascaeta é o Arrascaeta, é difícil encontrar outro como ele. Mas todos que eu tenho colocado têm nos ajudado de alguma forma. Daqui a pouco, teremos o Arrascaeta de volta”, disse.

Com o empate por 2 a 2, Flamengo e Athletico-PR deixaram tudo em aberto para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O clube carioca, inclusive, trabalha para ter o uruguaio, que está com problemas musculares, na partida.

Antes disso, porém, ainda sem os nomes citados acima, o Flamengo tem mais um importante compromisso no final de semana, desta vez pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Fluminense. As equipes vão duelar às 19 horas, neste sábado, e, com 10 pontos a menos que o líder Atlético-MG, o clube rubro-negro precisa do resultado positivo para seguir na briga pelo título.