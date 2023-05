Renato Gaúcho diz que Luan pediu para deixar o Corinthians e voltar ao Grêmio

Sem entrar em campo desde 10 de novembro de 2022, quando ainda defendia o Santos, e fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, o atacante Luan pediu para retornar ao Grêmio, ao menos foi o que revelou o técnico Renato Gaúcho.

“O Luan tem um contrato com o Corinthians, já tinha um contrato bom quando saiu do Grêmio, por méritos, que fique bem claro. Foi para o Corinthians por um contrato melhor ainda, óbvio. E hoje tem um contrato muito bom com o Corinthians. O Grêmio é um dos clubes que financeiramente está passando por problemas. Então, fica difícil trazer um jogador como o Luan, entendeu? Ainda mais com o salário dele. Ele chegou a me procurar, mas não foi possível trazê-lo”, disse o treinador à revista Placar.

Campeão gaúcho (2018 e 2019), da Copa do Brasil (2016) e da Copa Libertadores (2017) com o Grêmio, Luan vem tendo uma queda livre na carreira desde que ficou fora da lista de Tite para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, ainda mais após ser um dos destaques do time nacional na Olimpíada do Rio-2016.

Contratado pelo Corinthians em 2020, Luan participou de 42 jogos com a camisa alvinegra na primeira temporada e marcou cinco gols. Ele teve um começo regular, mas foi recebendo inúmeras críticas com o passar do tempo, o que fez com que fosse emprestado para o Santos.

Pelo time da Vila Belmiro, Luan fez apenas oito jogos e marcou um gol. Voltou para o Corinthians no início do ano, mas acabou não sendo mais aproveitado.

“Mesmo o Grêmio pagando metade dos salários do Luan ainda, sim, seria alto pelas condições financeiras que o clube está passando. Já que começamos a diminuir, tiramos alguns jogadores justamente para diminuir a folha de pagamento, não adianta trazer o outro. Tirar três, quatro que ganham bem e aí traz um outro para ganhar bem, não tem lógica”, afirmou Renato.

O vínculo de Luan, de 30 anos, com o Corinthians vai até o final do ano. No meio do ano, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro ou mundial.