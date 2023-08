Renato Gaúcho detona atuação de Seneme na CBF: ‘O que ele entende de regra mais do que eu?’

O pênalti marcado a favor do Flamengo na derrota por 1 a 0 sofrida pelo Grêmio na quarta-feira, durante o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, fez Renato Gaúcho disparar críticas em direção a Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. O treinador gremista entende que o ex-árbitro não é sólido em seus critérios ao analisar lances dos campeonatos nacionais. Seneme comanda um programa semanal da CBF, no qual faz comentários sobre o desempenho da arbitragem.

“Eu que vivo do futebol não entendo algumas regras, não é que eu não entendo, é que fica difícil de entender algumas regras. É muito fácil, vem o Seneme e fala ‘aqui foi pênalti, não foi’. Quem é o Seneme para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti?. O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ah, ele foi árbitro, é ex-árbitro… Eu sou ex-jogador. Então, a pergunta que eu faço para ele é o que ele entende mais de regra do que eu?”, disse Renato.

No lance em questão, o flamenguista Léo Pereira cabeceou e a bola tocou na mão do gremista Rodrigo Ely. Após checagem do VAR, Arrascaeta foi para a cobrança e converteu. Renato comparou o lance a uma jogada que ocorreu nas quartas de final da Copa do Brasil, no duelo entre Grêmio e Bahia. Na ocasião, aos 21 minutos do segundo tempo, Uvini cabeceou e a bola tocou no braço de Rezende, mas a arbitragem não deu pênalti. Também citou um lance semelhante contra o próprio Flamengo, pelo Brasileirão.

“O nosso lance pode ver, diante do Bahia, primeiro jogo das quartas pela Copa do Brasil, um lance muito pior do que o que a gente viu aqui e não foi pênalti. Aqui contra o Flamengo nós perdemos pelo Campeonato Brasileiro, não sei quanto estava, o próprio Fabrício falou foi pênalti e hoje ele mesmo falou, o zagueiro do Flamengo, não foi pênalti”, afirmou.

Após a chuva de críticas, Renato Gaúcho sugeriu que Seneme passe a chamar treinadores para as avaliações de atuação dos árbitros. “Sempre a arbitragem está certa para ele. Os jogadores me perguntam: ‘que regra é essa? Se eu faço isso é pênalti ou não?’. Eu respondo: ‘Liga lá para o Seneme’. Depende do final de semana, de qual é o jogo, Não tô nem reclamando do pênalti de hoje. Eu vejo todos os jogos do Brasileiro, da Série A e Série B. Eu vejo cada lance que aqui é pênalti, lá não é. É difícil entender, e olha que tem as ferramentas. Ele é o dono da verdade. Faz o seguinte, quando for opinar levar três ou quatro treinadores e deixa eles opinarem também, lado a lado, ao vivo”

Como foi derrotado por 2 a 0 no jogo de ida contra o Flamengo, em Porto Alegre, o Grêmio entrou em campo precisando devolver a vantagem de dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou fazer três de diferença para avançar direto. Ao perder por 1 a 0 no Rio, acabou eliminado.