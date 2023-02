Renato cobra diretoria do Grêmio sobre contratação de Michael: ‘Outro patamar’

Uma dobradinha que deu certo no Flamengo em 2021 pode se repetir nesta temporada no Grêmio. Pelo menos este é o desejo do técnico Renato Gaúcho que voltou a pedir à direção do clube a contratação do atacante Michael, que atualmente defende o Al Hilal. “Com ele o time do Grêmio iria para outro patamar”, afirmou o treinador.

Apesar da boa campanha da equipe no Campeonato Gaúcho, onde lidera de forma isolada a competição com sete vitórias e um empate em oito rodadas, o treinador manifestou a necessidade de ter um atleta com as características de Michael. “Ele vai acrescentar muito para a nossa equipe por ser um jogador que parte para cima e desmonta a linha defensiva dos adversários. Cobro o presidente todos os dias”, disse Renato.

O que vem barrando as investidas nesta operação é a parte financeira. Apesar da dificuldade, o treinador segue conversando com a cúpula gremista. “Estamos trocando ideias para os dois clubes chegarem a um acerto. É uma negociação difícil, mas estamos tentando. Principalmente no Estadual, é indispensável ter um jogador com as qualidades do Michael.”

Michael e Renato trabalharam juntos no Flamengo em 2021. Pouco aproveitado pelo então técnico Rogério Ceni, o atacante subiu de produção quando passou a ser orientado pelo atual comandante gremista no clube carioca. A sua importância no time passou a ser tão grande que Michael chegou a ostentar a vaga de titular jogando ao lado de Gabigol e Bruno Henrique no ataque flamenguista.

Jogando na Arábia Saudita desde janeiro de 2022, Michael, no entanto, não conseguiu se firmar na equipe. Após ser titular na primeira fase do Mundial, o jogador entrou apenas no segundo tempo na semifinal, contra o Flamengo, e na decisão do torneio, diante do Real Madrid.