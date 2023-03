Renato Augusto volta aos treinos e Corinthians finaliza semana de preparação de olho na Liberta

O Corinthians treinou na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava com a presença do meio-campista Renato Augusto durante toda a atividade. O veterano está se recuperando de lesão e deve ficar à disposição do técnico Fernando Lázaro já para os jogos decisivos do

começo de abril.

Renato sofreu um estiramento no joelho direito durante o último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista e foi um desfalque de peso para o time corintiano nas quartas de final contra o Ituano, que venceu nos pênaltis. O meia vem realizando fisioterapia desde então e voltou a treinar com bola neste sábado.

Paulinho também participou das atividades e deverá retornar às escalações do time, que tem jogo-treino marcado contra o Coritiba para o próximo dia 30. Após as atividades desta manhã, o elenco ganhará folga neste domingo, 26, e retorna apenas na próxima segunda-feira.

Na última sexta, o Corinthians goleou o time dois do Red Bull Bragantino em outro jogo-treino, enquanto aguarda o sorteio da Libertadores, que também acontece na segunda-feira. Nos treinos deste sábado, a maior parte dos atletas que atuaram no jogo-treino ficaram apenas na parte interna do CT fazendo um trabalho regenerativo.

Sete atletas das categorias de base completaram as atividades no gramado, que tiveram treino de posse de bola e marcação pressão com pequenos gols como alvo, além de um enfrentamento no fim. Os atletas da base foram: o goleiro Kauê (2004); os meio-campistas André Luiz (2006), Biro (2004), Molina (2007), Teixeirão (2007) e Yago (2006); e o atacante Pedrinho (2006).