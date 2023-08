Renato Augusto treina e deve reforçar o Corinthians para jogo com o Coritiba

Depois de se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians muda o foco e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve contar com o retorno de Renato Augusto para encarar o Coritiba, na Neo Química Arena, em partida válida pela 19ª rodada.

Um dos principais jogadores do time alvinegro nesta temporada, Renato Augusto deve ajudar o Corinthians em busca de mais três pontos no torneio nacional. O camisa 8 foi poupado do jogo de volta da Sul-Americana, com o Newells Old Boys, uma vez que a equipe brasileira jogava por um empate e o meia de 35 anos lida com questões físicas nesta temporada.

Além de Renato Augusto, voltaram aos treinamentos no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira Gabriel Moscardo e Gustavo Mosquito. Ambos estão voltando do departamento médico. Enquanto o meia passou por cirurgia de apendicite e perdeu os últimos seis compromissos do Corinthians, o atacante não joga desde outubro em razão de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Após preparativos físicos, Luxemburgo comandou o treino desta quinta focado em passes rápidos em campo reduzido. Se por um lado o técnico contou com três importantes retornos, um nome ainda é dúvida no time do Parque São Jorge: Matias Rojas. O paraguaio tem uma contusão no tornozelo e é avaliado diariamente até ter condições de jogo. Lucas Veríssimo pode, finalmente, fazer sua estreia com o manto alvinegro.

Em boa fase, com uma sequência de dez jogos de invencibilidade, o Corinthians enfrenta o Coritiba olhando para a parte debaixo da tabela. Na 14ª posição, a equipe alvinegra tem 20 pontos. O time paranaense tem 14, na 18ª colocação. O Santos, time que abre a zona do rebaixamento, soma 18 pontos.