Renato Augusto treina à parte e Mano arma time titular para retomada do Brasileiro

Ausente no treino coletivo realizado pelo técnico Mano Menezes na manhã desta quinta-feira, o meia Renato Augusto realizou um trabalho específico no campo 2 do CT Joaquim Grava sob a orientação do fisioterapeuta Bruno Mazziotti. O jogador fez fortalecimento e realizou ainda alguns movimentos para acelerar a recuperação na panturrilha.

Substituído no intervalo da partida com o Flamengo no último sábado, o departamento médico vem realizando tratamento intensivo para colocar o camisa 8 em condições de jogo visando a retomada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o principal nome do elenco se recupera, o técnico Mano Menezes orientou um trabalho com os jogadores a fim de começar a moldar o time titular que vai enfrentar o Fluminense no Rio, na retomada do Nacional.

Na atividade, ele trabalhou em várias frentes. Em um dos campos, o comandante armou um treino em espaço reduzido para ajustar a marcação por pressão. Em outra parte do CT, um grupo de atletas trabalhou a transição ofensiva. No final, teve ainda um coletivo.

Nesta etapa da atividade, o técnico corintiano deu indicações sobre a equipe que deve ir a campo na próxima quinta. Rafael Ramos e Fábio Santos atuaram nas laterais, enquanto Gil e Lucas Veríssimo formaram a dupla de zaga com Cássio no gol.

Em um esquema com três atacantes, o setor ofensivo teve Mosquito, Yuri Alberto e Romero. Maycon, Fausto Vera e Matheus Araújo ficaram encarregados de atuar no meio-campo, que deve ter modificações caso Renato Augusto ganhe condições de jogo.

O volante Maycon será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima segunda-feira, pela entrada no atacante Endrick, do Palmeiras, no clássico disputado na Neo Química Arena. O atleta foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode pegar até seis partidas de punição.

Com uma campanha irregular, o Corinthians usa a Data Fifa para arrumar a casa e somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. O time ocupa o 13º lugar (31) e tem quatro pontos de vantagem para o Vasco (27), primeira equipe que integra a zona de descenso.