Renato Augusto tem boa evolução e espera liberação para treinar no campo

De olho no duelo deste domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Ituano, o Corinthians trabalha intensamente em outra prioridade visando uma eventual classificação para a semifinal da competição. Com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, o meia Renato Augusto, vem sendo submetido a tratamento intensivo para reunir condições de reforçar a equipe.

Bruno Mazziotti, fisioterapeuta do clube, falou sobre a evolução do atleta nesta semana. “Tivemos a precaução e o cuidado de conduzir este processo da melhor maneira possível. A evolução dessa lesão nos permitiu começar trabalhar de forma intensiva dentro da academia e os próximos passos adiantam o processo na questão do trabalho no campo”, afirmou o profissional ao confirmar a ausência do atleta contra o Ituano neste domingo.

Renato Augusto se machucou na vitória sobre o Santo André em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Paulista. Na atividade deste sábado, Fernando Lázaro fez um trabalho de campo com o grupo. O provável substituto do atleta deve ser o volante Paulinho.

Um dos destaques da equipe na competição, o atacante Roger Guedes falou da preparação para o jogo com o Ituano.”Semana boa e produtiva. Sabemos que teremos um jogo difícil, trabalhamos muito forte, e espero que a gente consiga uma vaga na semifinal”, afirmou.

Com os ingressos para a partida já esgotados, o atacante disse que o apoio da torcida vai ser importante para que o time tenha tranquilidade durante os 90 minutos. “Sabemos que o adversário deve entrar com uma linha de cinco, um pouco mais retrancado. É o que nós esperamos. Mas com o apoio da torcida, vamos para cima. Estádio lotado é o que a gente sempre espera do corintiano”.