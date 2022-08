Renato Augusto e Willian treinam, mas só devem reforçar Corinthians no Maracanã

Renato Augusto e Willian poderão ser as novidades do time do Corinthians para o duelo de terça-feira contra o Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã. Os meias participaram das atividades, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e poderão ser utilizados pelo técnico Vítor Pereira no duelo decisivo pela competição sul-americana.

O duelo de sábado, em Florianópolis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Avaí, parece ser muito próximo para que os veteranos atletas reúnam condições ideias para atuar. Vitor Pereira deve utilizar a dupla apenas no confronto do Rio.

Willian, cortado pouco antes do confronto com o Flamengo, terça-feira, pela Copa Libertadores, pareceu recuperado de uma tendinite na coxa direita. Renato Augusto, fora do time desde 19 de junho, está recuperado de uma lesão muscular.

Um time provável para encarar o Avaí poderá formar com: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Fausto Vera, Roni e Giuliano; Adson (Mosquito), Giovane (Júnior Moraes) e Róger Guedes.

O Corinthians vai iniciar a disputa da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro em segundo lugar, com 38 pontos, quatro atrás do líder Palmeiras. O time soma 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.