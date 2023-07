Renato Augusto é relacionado pelo Corinthians; Rojas viaja, mas ainda espera regularização

Após quase um mês sem jogar por causa de um edema no músculo da panturrilha esquerda, o meia Renato Augusto foi liberado pelo departamento médico do Corinthians e está relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o América-MG, às 21h30, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Diferentemente das outras vezes em que se lesionou, o jogador preferiu não forçar o retorno para evitar o desencadeamento de novos problemas físicos.

O meio-campista de 35 anos sofreu uma série de lesões e não tem conseguido emplacar uma sequência de jogos. Ele havia se recuperado há pouco tempo de uma segunda lesão no joelho nesta temporada quando sentiu a panturrilha durante o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, no dia 10 de junho, na Neo Química Arena. A tendência é que comece no banco de reservas no Estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta quarta.

O meia paraguaio Matias Rojas, que ainda não foi anunciado oficialmente como reforço do Corinthians, também viaja para a capital mineira, mas não está na lista de relacionados. Ele espera a regularização de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder atuar pela equipe alvinegra.

Além de Renato Augusto, outros jogadores que foram desfalques nos últimos dias voltaram a ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. É o caso do zagueiro Bruno Méndez , dos volantes Cantillo e Fausto Vera e dos atacantes Adson e Pedro. Já Chrystian Barletta e Romero continuam em fase de transição.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli.

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos.

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo.

Meio-campistas: Biro, Cantillo, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Maycon, Matheus Araújo, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira.

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Róger Guedes, Wesley e Yuri Alberto.